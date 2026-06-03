Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabeza este miércoles su conferencia matutina en Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más importantes del país.

Sigue aquí el minuto a minuto de su ponencia y mantente informado.

Nación 09:34 AM Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles.

Nación 09:34 AM Sheinbaum recuerda que hoy a las 5:00 pm inicia la sección “Derecho de Réplica” encabezada por Luisa María Alcalde Luján.

Lee también Anticorrupción sanciona a más de 20 funcionarios federales; desde alterar asistencia, desvío de recursos, hasta almacenar contenido sexual

Nación 09:31 AM Miguel Elorza reaparece en la “Mañanera del Pueblo” con la sección “Detector de Mentiras”, en donde rechaza que exista alguna persecución política en contra de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua; la FGR no ha emprendido ninguna acción en contra de la mandataria estatal, afirma.

Nación 09:18 AM De acuerdo con Sheinbaum, aunque en México haya diferencias de pensamiento “hay momentos de definición en la historia de los pueblos” como lo es la defensa a la soberanía nacional. “Eso no quiere decir que pienses como yo en todo, sería hasta aburrido. Pero sí darse cuenta de la ofensiva que hay y qué prioridad pones en todo, sin renunciar a tus principios y a lo que piensas”, menciona.



Nación 09:07 AM “Ellos tienen que aclarar”: Sheinbaum sobre presuntas investigaciones a Durazo y Villarreal “Salió una nota en Los Angeles Times de dos gobernadores, ellos tienen que aclarar. ¿Qué intención con quitar la visa y además hacerlo público? Para decirle a los mexicanos 'aguas, aguas, te van a quitar la visa'. Cuando está tranquilo con sus convicciones, con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos haciendo lo correcto, pueden venir estas cosas. Pero ¿cuál es el interés? Tenemos todo el derecho, al menos, de la duda”: Sheinbaum reacciona a la nota del diario estadounidense sobre los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal, a quienes presuntamente EU investiga por diversos delitos.

Nación 09:03 AM “Yo sería incapaz de tomar una decisión política para detener a alguien”: Sheinbaum insiste en que, ante cualquier acusación, debe haber pruebas que demuestren la culpabilidad del imputado.

Nación 08:58 AM Sheinbaum descarta reunión personal con la CNTE, debido a que el magisterio es atendido por la SEP y Segob; “no va a cambiar nada si se reúnen conmigo”, expresa.

Lee también Sheinbaum destacó en informe reparto de utilidades a trabajadores de apps; te decimos quiénes sí y quiénes no tienen

Nación 08:55 AM “Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial. No vamos a caer en la provocación, si no somos Díaz Ordaz”: Sheinbaum reitera “diálogo abierto” del gobierno federal para atender las demandas de la CNTE.



Nación 08:50 AM Sheinbaum rechaza que su gobierno encubra delincuentes y llama a defender la soberanía nacional, “hasta dónde permitimos que otros decidan por nosotros”. “Las decisiones que tomemos hoy van a influir en nuestros hijos y en nuestros nietos, hasta nuestros bisnietos”, señala.



Nación 08:47 AM “Si viene este caso de un gobernador, y luego otro gobernador, y luego otro gobernador, y luego otro gobernador, se vuelve un elector. Nosotros hemos dicho: el pueblo pone y el pueblo quita”, dice Sheinbaum sobre las acusaciones del Departamento de Justicia de EU en contra de Rubén Rocha.

Nación 08:45 AM La Presidenta afirma que “todo va muy bien” en la coordinación con Estados Unidos hasta el caso Chihuahua, en donde fallecieron dos agentes de la CIA no acreditados. “Viene eso y después viene la solicitud de detención con carácter de urgente con fines de extradición de 10 ciudadanos, entre ellos un gobernador en funciones, un senador en funciones y un presidente municipal en funciones”, dice sobre el caso Rocha Moya.

De nuevo, Sheinbaum Pardo cuestiona si es legítima esta solicitud del gobierno estadounidense: “¿realmente es un asunto jurídico o hay otros intereses como la elección en Estados Unidos o la elección que vamos a tener el otro año?”, plantea.

Lee también Exfiscal César Jáuregui aporta información relevante sobre CIAgate: FGR; recibe diligencias sobre actividades de agentes extranjeros

Nación 08:30 AM Sheinbaum retoma un fragmento de las memorias del priista Miguel de la Madrid Hurtado, expresidente que advirtió que el narcotráfico sería utilizado como una presión extranjera para influir en México. “El Estado mexicano utiliza todo lo que está en su poder, en términos de la legalidad, para combatir a la delincuencia organizada [...] Es público y notorio lo que hacemos para la detención de las personas que cometen delitos”, garantiza.



Nación 08:27 AM Luisa María Alcalde señala que la reforma judicial no solamente cambia la forma en que se eligen los juzgadores, sino que va por arreglar problemas de fondo. De acuerdo con la consejera jurídica, el Tribunal de Disciplina Judicial, que lleva ocho meses en funciones, no solo impone sanciones a juzgadores por conductas contrarias al derecho, sino que también favorece la agilización en la atención de casos.

Nación 08:18 AM Sheinbaum acusa que el antiguo Poder Judicial estaba conformado por “una élite” que se autoelegía a través del nepotismo. Defiende que con la reforma avalada por el Congreso de la Unión se simplificará la votación al reducir el número de candidaturas.

Nación 08:10 AM Respecto a la nulidad de elecciones por intervención extranjera, reforma presentada por el diputado Ricardo Monreal, la consejera jurídica rechaza que exista una causal ambigua y discrecional detrás de esta propuesta.

Nación 08:08 AM Sobre la reforma para blindar procesos electorales con una nueva Comisión del INE encargada de verificar la integridad en candidaturas, Luisa María Alcalde garantiza que será un mecanismo voluntario y confidencial, en el que el órgano electoral se limitará a facilitar la información sin dictaminar si un candidato puede participar o no en una elección.

Lee también CNTE tendrá una nueva reunión con Segob; sigue aquí el minuto a minuto

Nación 08:05 AM Alcalde Luján garantiza que con la nueva reforma al Poder Judicial avalada por el Congreso de la Unión se simplificarán los comicios para elegir jueces, magistrados y ministros, debido a que se aplazó esta jornada electoral al año 2028 y se redujo el número de candidaturas. “Un ejercicio inédito. Por primera vez en la historia del país los ciudadanos votamos de manera libre por quienes serán nuestros juzgadores”, destaca.



Nación 08:03 AM Luisa María Alcalde Luján informa que ayer en el DOF se publicaron tres reformas “para fortalecer la democracia” en México, que son la reforma judicial, la verificación de integridad de candidaturas y la nulidad de elecciones ante injerencia extranjera. La consejera jurídica menciona que estas reformas constitucionales también se aprobaron por 25 Congresos locales y señala que partidos de la oposición, PRI, PAN y MC, se opusieron a las iniciativas.

Nación 07:53 AM Jesús Esteva anuncia una inversión para 2026 de 8 mil 659 millones de pesos en infraestructura carretera, así como conservación de autopistas y puentes. En la “Mañanera del Pueblo”, el funcionario federal presenta avances en esta materia en distintas entidades federativas.

Nación 07:44 AM Sheinbaum realiza un enlace con el gobierno de Jalisco para realizar entrega de Vivienda Bienestar. Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, presenta cifras de inversión para presentar estos inmuebles.

Nación 07:37 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Mandataria está acompañada por Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica.

apr