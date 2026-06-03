La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre el avance de las investigaciones relacionadas con el Operativo Enjambre, y aclaró que no hay vigilancia sobre cada funcionario, sino que todo se deriva de denuncias ciudadanas.

EL UNIVERSAL publicó este martes que 15 presidentes municipales y exalcaldes de Morelos estarían bajo indagatoria por autoridades estatales y federales.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria fue cuestionada sobre el Operativo Enjambre que generó la detención de dos presidentes municipales y otros funcionarios mantienen en la mira a autoridades de diversos ayuntamientos de la entidad.

“Le corresponde a la Fiscalía General de la República”, respondió la Titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum explicó que las investigaciones contra funcionarios públicos no surgen de una vigilancia sistemática por parte del gobierno federal, sino de denuncias ciudadanas o de elementos que puedan ser detectados por las instituciones de seguridad.

“Como lo hemos dicho, si hay una denuncia ciudadana, si hay algún elemento que encuentre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la Guardia Nacional, que sea suficiente de acuerdo con su criterio para poder decirle a la fiscalía para que se abra una carpeta de investigación respecto a un funcionario público, se hace”, indicó.

La Presidenta enfatizó que no hay un monitoreo permanente sobre los servidores públicos del país y que cualquier indagatoria debe sustentarse en elementos concretos.

“No es que haya una vigilancia de cada funcionario público en el país, sino que es a partir de denuncias ciudadanas”, sostuvo.

Por ello, reiteró que será la FGR la instancia encargada de determinar e informar si existen más carpetas de investigación abiertas contra autoridades municipales.

“Entonces, la fiscalía tiene que informar si hay más investigaciones o no”, concluyó.

De acuerdo con información publicada por EL UNIVERSAL, las investigaciones derivadas del Operativo Enjambre tendrían bajo observación a alrededor de 15 alcaldes y exediles de municipios como Temoac, Jonacatepec, Amacuzac, Tlaquiltenango, Jiutepec, Xoxocotla, Zacatepec, Ocuituco y Huitzilac, entre otros. Algunos de los señalados han manifestado estar dispuestos a ser investigados, mientras que otros han evitado pronunciarse sobre el tema.

En 2025 alcaldes y funcionarios municipales de Morelos, con supuestos vínculos con el crimen organizado, comenzaron a ser observados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos.

Un año después, cuando las investigaciones arrojaron elementos presuntivos de gran calado, fuerzas federales y castrenses ejecutaron el Operativo Enjambre en esta entidad. La madrugada del 20 de mayo, autoridades, políticos y empresarios de Cuautla, Atlatlahucan, Yecapixtla y Totolapan se convirtieron en los primeros detenidos por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Sin embargo, hay autoridades de al menos otros 14 municipios que aún se investigan.

Prisión preventiva

La FGR obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús Corona, alcalde de Cuautla, Morelos, bajo la presunción de estar vinculado a una red de funcionarios municipales con nexos con el crimen organizado.

Un juez de Control ordenó su reclusión inmediata en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, CPS Sonora.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación penal en el Centro de Justicia Penal Federal en Sonora.