La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes el arranque de 500 Farmacias del Bienestar en el Estado de México, en donde se entregarán medicamentos gratuitos a personas adultas mayores y con discapacidad con sólo brindar la receta, como parte del programa Salud Casa por Casa.

En su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que se busca que las personas no tengan que entrar al centro de salud a hacer la fila que normalmente hay para las farmacias, pues estos módulos se instalarán afuera.

Sheinbaum Pardo resaltó que hay cerca de 20 mil enfermeras y enfermeros que han realizado dos visitas domiciliarias a más de ocho millones de adultos mayores.

¿Qué medicamentos serán entregados de forma gratuita en los módulos de Farmacia Bienestar?

De acuerdo con la Presidenta de México, en la tercera visita de los Médicos Casa por Casa entregarán una receta para que puedan acudir por sus medicamentos quienes padecen: hipertensión, diabetes y dislipemia.

¿Dónde están los módulos de las Farmacias del Bienestar?

Claudia Sheinbaum informó que este programa inicia en el Estado de México debido a que es la entidad más poblada de la República, esta semana, primero en los Centros de Salud

Luego, la próxima semana comenzarán a operar las Farmacias del Bienestar en las Tiendas del Bienestar, antes Diconsa.

Asimismo, adelantó que durante el primer trimestre de 2026 las Farmacias del Bienestar se extenderán a las demás entidades federativas.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, mencionó que este programa también ofrecerá cobertura a personas con enfermedades crónicas como dislipemia.

“Si en esta conversación el paciente nos refiere que le habían recetado ya algo, pero no lo ha podido comprar, también le vamos a dar una receta”, dijo.

El inicio de operaciones va con 22 tipos de medicamentos, que de acuerdo con Clark, representan el 80% de fármacos prescritos a personas adultas mayores.

A la vez, el director de Birmex, Carlos Ulloa, aseguró que los medicamentos están garantizados por dos meses, pues las Farmacias del Bienestar “cuentan con abasto para surtir las recetas”.

Aspecto de uno uno de los estantes del programa "Farmacias del Bienestar" que iniciará en el Estado de México, según lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de este martes 2 de diciembre de 2025. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

