Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

La presidenta informó que su gobierno esperará el conteo final de las para fijar una postura.

En la conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que la posición de México siempre ha sido la autodeterminación de los pueblos.

“Vamos a esperar el conteo en Honduras, el resultado. Nosotros, nuestra posición siempre es la , que no haya... que sólo el pueblo decida en cualquier país. Esa es la democracia, el poder del pueblo”, afirmó.

Lee también

“Nuestro llamado siempre es al autodeterminación de los pueblos. Vamos a esperar ahora que termine el conteo, y ya poder tomar una posición”, dijo.

Sheinbaum califica a "Alito" Moreno como "especialista en fraudes"

En , la Mandataria federal calificó a , dirigente nacional del PRI, como "el especialista en fraudes electorales", quien fungió como observador electoral en ese país.

“Es el especialista en fraudes electorales, bueno, uno de los especialistas ¿verdad?”, dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]