El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, encabeza una misión de observación electoral durante los comicios presidenciales de este domingo en Honduras.

En redes sociales, el senador priista destacó que en su calidad de presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Cribe (Copppal) se entrevistó con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, en la capital, Tegucigalpa.

“La Misión del Observatorio Electoral de la @copppal_oficial está trabajando con responsabilidad, dando seguimiento a la elección Presidencial en Honduras, un proceso que avanza en paz, con gran participación y como una verdadera fiesta cívica”, informó Moreno Cárdenas en redes sociales.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, como observador electoral en elecciones de Honduras. Foto: Especial

Detalló que la Copppal desplegó 60 observadores internacionales, distribuidos en todo el territorio hondureño, “comprometidos con el seguimiento puntual de esta jornada democrática”.

“Hoy el pueblo hondureño ejerce su derecho a decidir su futuro. Que esta jornada sea ejemplo de democracia, participación y respeto al voto”, posteó el dirigente priista en su cuenta de X.

