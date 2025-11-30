Más Información

Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

Harfuch descarta presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; “no hay indicios”, asegura

Harfuch descarta presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; “no hay indicios”, asegura

García Harfuch afirma que con llegada de Ernestina Godoy se tendrá mejor coordinación; buscamos que se fortalezca, dice

García Harfuch afirma que con llegada de Ernestina Godoy se tendrá mejor coordinación; buscamos que se fortalezca, dice

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

Casa Blanca le copia a AMLO: Saca su "Quién es quién en las mentiras" de los medios

Casa Blanca le copia a AMLO: Saca su "Quién es quién en las mentiras" de los medios

Guerra Mayitos vs Chapitos desata incendios forestales

Guerra Mayitos vs Chapitos desata incendios forestales

El dirigente nacional del PRI, , encabeza una misión de observación electoral durante los comicios presidenciales de este domingo en Honduras.

En redes sociales, el senador priista destacó que en su calidad de presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Cribe (Copppal) se entrevistó con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), , en la capital, Tegucigalpa.

“La Misión del Observatorio Electoral de la @copppal_oficial está trabajando con responsabilidad, dando seguimiento a la , un proceso que avanza en paz, con gran participación y como una verdadera fiesta cívica”, informó Moreno Cárdenas en redes sociales.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, como observador electoral en elecciones de Honduras. Foto: Especial
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, como observador electoral en elecciones de Honduras. Foto: Especial

Lee también

Detalló que la desplegó 60 observadores internacionales, distribuidos en todo el territorio hondureño, “comprometidos con el seguimiento puntual de esta jornada democrática”.

“Hoy el pueblo hondureño ejerce su derecho a decidir su futuro. Que esta jornada sea ejemplo de democracia, participación y respeto al voto”, posteó el dirigente priista en su cuenta de X.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]