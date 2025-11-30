Más Información

Tegucigalpa. Las elecciones generales en , que definirán la continuidad de la izquierda gobernante o el retorno de la derecha, se desarrollan este domingo sin mayores incidentes, con largas filas para ejercer el y cánticos partidistas de los simpatizantes.

En el Centro de Educación Básica Centro América Este, en Tegucigalpa, decenas de hondureños, en especial adultos mayores, hacían fila desde primera hora de la mañana a la espera de la apertura.

"El proceso ha estado muy bien. Tranquilo. No hubo disturbios afuera", dijo a EFE , ya dentro del centro mientras esperaba su turno para entrar al aula electoral.

Frente a ese colegio, los principales partidos -Libre, Liberal y Nacional- mantenían casetas con carteles y a favor de sus candidatos. Las casillas abrieron sobre las 07:00 hora local.

Una apertura sin "pleitos"

La apertura de esa jornada en la Escuela Centro América Este estuvo marcada por un leve retraso y alguna urna dañada que fue reportada con urgencia a las entidades electorales, según pudo constatar EFE.

"Ha sido excelente. Todo está normal. No he visto ningún pleito (pelea)", señaló a EFE Ana María Deras Conde después de votar.

A la llegada de la candidata oficialista Rixi Moncada a votar a esa escuela, simpatizantes del gobernante vociferaron "No volverán, no volverán".

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall,pidió a las Fuerzas Armadas —encargadas de la vigilancia y retorno de las maletas electorales al centro de acopio del consejo— resguardar el proceso de principio a fin.

"Debo recordarles a los partidos políticos parte de las que incluyen no hacer declaratorias tempranas, esperar el resultado preliminar y luego el definitivo que solamente puede dar el Consejo Nacional Electoral”, dijo Hall.

Más de seis millones de hondureños están convocados hoy a elegir un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías y 129 diputados nacionales y 20 centroamericanos.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, pero de ellos solo tres tienen posibilidades de suceder a la presidente, según los sondeos.

Unas elecciones cruciales

Además de Moncada -de la misma formación política que Castro-, también disputan la presidencia los conservadores Salvador Nasralla del Liberal y Nasry Asfura del Nacional. Este último cuenta con el sorpresivo apoyo del mandatario estadounidense, .

El consejero Marlon Ochoa, de línea oficialista, exigió que se le permita al hondureño votar de forma soberana, sin fraudes e injerencias, en alusión al llamado de Trump.

“Nunca más, fraudes electorales o injerencias extranjeras que limiten el derecho de nuestro pueblo a elegir su propio destino”, expresó.

Estas elecciones son cruciales para Honduras, un país con una frágil democracia y con una campaña electoral marcada por las denuncias de fraudes entre los partidos, tensiones e, inclusive, acusaciones de injerencia de las .

Moncada, exsecretaria de Finanzas y Seguridad en el gobierno de Castro, habla de “democratizar” la con medidas como una estructura tributaria más progresiva y un acceso más fácil a créditos asequibles.

Nasralla, de 72 años, quien se sumó a la fórmula de Castro en las pasadas elecciones y fue vicepresidente durante un breve período, se ha centrado en erradicar la corrupción en su discurso de campaña. Al igual que Moncada, él ha lanzado advertencias durante la campaña sobre un posible fraude el domingo.

Asfura, de 67 años, se postula por segunda vez a la presidencia por el . Dirigió la alcaldía de Tegucigalpa durante ocho años y se presenta como un constructor práctico capaz de abordar las necesidades de infraestructura del país. Sin embargo, también ha sido señalado por malversación de , acusación que rechaza.

