El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda, adelantó que en la discusión de la reforma electoral propondrá fortalecer la participación de las y los jóvenes en los procesos democráticos y establecer el derecho a votar desde los 16 años y no desde los 18, como es actualmente.

“Las juventudes reclaman derechos políticos. A las juventudes les exigimos mucho y las atendemos poco; nos parece que esta es una buena manera de reconocer a las juventudes como sujetos políticos de derecho, por eso nosotros estamos planteando, como se hace ya en otros países, que a partir de los 16 años se pueda votar”, señaló el senador Castañeda.

Recordó que en diferentes países ya se debate el reconocimiento al derecho de votar en personas de 16 años de edad y en naciones como Alemania, Australia, Escocia, Brasil, Argentina y Ecuador ya se contempla el voto de las y los jóvenes para diferentes elecciones.

Lee también Moreira anuncia reforma para que embajadas no se utilicen como "favores políticos"; busca frenar "designaciones improvisadas"

Clemente Castañeda destacó que en México, las y los jóvenes de 16 y 17 años de edad pueden trabajar y pagar impuestos, por tanto, deberían tener voz y voto en los procesos democráticos para elegir a sus representantes. Además, son las juventudes, las principales afectadas en las políticas públicas sobre educación, medio ambiente, salud, deporte, entre otras.

“Si ya estamos en una discusión sobre derechos político-electorales deberíamos ampliar derechos, hay que discutir a qué derechos nos referimos. De entrada, reconocer que ya están en una edad y condiciones de involucrarse activamente en la vida pública, de poder elegir a sus representantes”, dijo el senador jalisciense.

Clemente Castañeda insistió en que una reforma electoral que surge desde la cúpula del poder, de fondo, solo pretende mantener el poder, pues la iniciativa debería salir desde las minorías y de la oposición.

Lee también Sheinbaum inaugura Reunión Ministerial de AL y el Caribe rumbo a la COP30; destaca agenda de acción climática

“La reforma electoral, si no atiende problemas como la violencia en las campañas políticas, el dinero sucio que financia muchas de estas candidaturas, si no empareja la cancha electoral, pues es una reforma que no tiene razón de ser. Será una reforma que proviene desde el poder, orientada a la conservación del poder, no a ser más democrático y más representativo el sistema electoral mexicano”, advirtió.

Castañeda señaló que Movimiento Ciudadano presentará próximamente su visión integral del sistema electoral, junto con la propuesta reconocer el derecho a votar desde los 16 años de edad. “Nosotros estamos pensando en una serie de derechos cívico-políticos, hay que empoderar a las juventudes”, puntualizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em