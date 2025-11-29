Más Información

Harfuch se reúne con representantes del autotransporte; reforzarán operativos en carreteras

Harfuch se reúne con representantes del autotransporte; reforzarán operativos en carreteras

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

Trump advirtió a Maduro que EU consideraría el uso de la fuerza si no dejaba el poder voluntariamente: Wall Street Journal

Trump advirtió a Maduro que EU consideraría el uso de la fuerza si no dejaba el poder voluntariamente: Wall Street Journal

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Sheinbaum: Nunca más que nos digan que somos menos por ser mujeres; celebra 3 millones de beneficiarias de Mujeres Bienestar

Sheinbaum: Nunca más que nos digan que somos menos por ser mujeres; celebra 3 millones de beneficiarias de Mujeres Bienestar

La UNAM resulta incómoda para el poder

La UNAM resulta incómoda para el poder

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

“Salida de Gertz es el primer golpe de autoridad de la presidenta”: Mario Maldonado frente a suscriptores de EL UNIVERSAL

“Salida de Gertz es el primer golpe de autoridad de la presidenta”: Mario Maldonado frente a suscriptores de EL UNIVERSAL

Enfrentamiento entre grupos armados en Tepeaca, Puebla, deja un muerto y al menos dos heridos

Enfrentamiento entre grupos armados en Tepeaca, Puebla, deja un muerto y al menos dos heridos

Congreso de Tamaulipas elige a Jesús Govea como Fiscal General de Justicia del Estado; rendirá protesta el próximo 2 de diciembre

Congreso de Tamaulipas elige a Jesús Govea como Fiscal General de Justicia del Estado; rendirá protesta el próximo 2 de diciembre

La candidata oficialista para las elecciones presidenciales del domingo en , Rixi Moncada, denunció este sábado acciones "injerencistas" del presidente de Estados Unidos, , en los comicios.

Trump agitó las ya polarizadas elecciones generales hondureñas tras pedir el voto para el empresario derechista del Partido Nacional, y anunciar que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado a 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

Hernández gobernó en dos periodos a nombre de esa formación política, entre 2014 y 2022.

"No hay ninguna duda (de) que hay dos acciones concretas, a tres días de las elecciones, que son totalmente injerencistas", dijo en conferencia de prensa la candidata izquierdista Moncada, a quien Trump considera "comunista".

El mandatario estadounidense se involucró el miércoles en el proceso electoral hondureño al manifestar su apoyo a Asfura, exalcalde capitalino de 67 años, a quien considera el "único verdadero amigo de la libertad".

Trump cargó contra Moncada y el otro principal candidato de esta cerrada contienda, el presentador de televisión Salvador Nasralla, de 72 años, del derechista Partido Liberal.

Moncada añadió que los mensajes de Trump son "dos actos de campaña" para "sus candidatos títeres" y calificó como un "crimen" el indulto anunciado para el expresidente Hernández, a quien se refirió como "el capo (jefe mafioso, ndlr) más grande de la historia de Honduras".

No obstante, consideró que actualmente hay "una buena relación" entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y Estados Unidos.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc/es

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026