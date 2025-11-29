La candidata oficialista para las elecciones presidenciales del domingo en Honduras, Rixi Moncada, denunció este sábado acciones "injerencistas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los comicios.

Trump agitó las ya polarizadas elecciones generales hondureñas tras pedir el voto para el empresario derechista Nasry Asfura del Partido Nacional, y anunciar que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado a 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

Hernández gobernó en dos periodos a nombre de esa formación política, entre 2014 y 2022.

"No hay ninguna duda (de) que hay dos acciones concretas, a tres días de las elecciones, que son totalmente injerencistas", dijo en conferencia de prensa la candidata izquierdista Moncada, a quien Trump considera "comunista".

El mandatario estadounidense se involucró el miércoles en el proceso electoral hondureño al manifestar su apoyo a Asfura, exalcalde capitalino de 67 años, a quien considera el "único verdadero amigo de la libertad".

Trump cargó contra Moncada y el otro principal candidato de esta cerrada contienda, el presentador de televisión Salvador Nasralla, de 72 años, del derechista Partido Liberal.

Moncada añadió que los mensajes de Trump son "dos actos de campaña" para "sus candidatos títeres" y calificó como un "crimen" el indulto anunciado para el expresidente Hernández, a quien se refirió como "el capo (jefe mafioso, ndlr) más grande de la historia de Honduras".

No obstante, consideró que actualmente hay "una buena relación" entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y Estados Unidos.

