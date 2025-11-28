Más Información

Joaquín Guzmán López, uno de "Los Chapitos", se declarará culpable en corte de Illinois, Chicago

Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; Roberto Velasco queda como encargado de la SRE

Trump habló con Maduro por teléfono, reporta The New York Times

Ernestina Godoy asume de manera interina la FGR tras renuncia de Gertz Manero; agradece su paso por la Consejería Jurídica

Sheinbaum se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero a la FGR; "le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó", explica

"La FGR requiere una transformación para el bien de México", dice Sheinbaum tras salida de Gertz; pide más transparencia

Con empresa, Rocha servía de intermediario con el gobierno

Expertos critican cuadros de Morena para la FGR

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

Transportistas se comprometen a levantar 100% de bloqueos carreteros; Segob revisará tema de seguridad, agua y sector agrícola

Diputados de Guerrero se embolsan 300 mil pesos por “gestión social”

Vinculan a proceso a "El Goofy" por el homicidio del abogado David Cohen

El mandatario estadounidense, , declaró que planea indultar a expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, sentenciado por en 2024.

En un mensaje en , el presidente volvió a apoyar al candidato hondureño Nasry Asfura, empresario y alcalde de Tegucigalpa. Dijo que si "gana la presidencia, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño".

"Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado sólo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea. Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras", añadió.

Juan Orlando Hernández, ex presidente hondureño acusado de narcotráfico y tráfico de armas. Foto: AP/Archivo
Asfura, empresario de la construcción de 67 años, se ganó el favor de Trump pese a que su partido carga con el estigma de tener a un expresidente, Orlando Hernández (2014-2022), que purga 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

"Cada quien responde por sus actos", se defiende el político de raíces palestinas, quien centró su campaña en la promesa de "salvar la democracia" de los "comunistas".

Su trayectoria está salpicada de señalamientos de corrupción. Fue acusado por presunta malversación de fondos municipales, pero el caso no prosperó.

Asfura, quien saluda con su popular frase "¡Papi, a la orden!", también fue mencionado en la lista de los "" por tener empresas offshore registradas en Panamá para presuntamente evadir impuestos.

Sin embargo, sus críticos le reconocen que desde la alcaldía modernizó la capital con obras de infraestructura.

Al igual que el postulante liberal, Asfura manifestó su intención de acercarse a Taiwán, que China reclama como parte de su territorio.

