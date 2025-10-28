Más Información

, la red social propiedad del presidente de EU, Donald Trump, anunció este martes que abrirá un y predicciones en deportes y política.

La empresa de redes sociales, (TMTG), se asociará con Crypto.com para desarrollar su plataforma de mercado de apuestas, justo en el auge de esta industria, según informó la firma vinculada al mandatario en un comunicado.

De acuerdo con TMTG iniciarán "en un corto plazo" pruebas en Truth Social, la red que Trump utiliza diariamente para publicar anuncios, opiniones y burlas contra oponentes, que fue fundada en 2021, luego de que el republicano fuera suspendido de Twitter.

El director ejecutivo de la empresa de Trump, Devin Nunes, llamó al proyecto como un "esfuerzo por democratizar la información y aprovechar la sabiduría de la multitud".

La alianza con Crypto.com podría ayudarles a convertirse en una "industria de múltiples decenas de miles de millones de dólares", agregó en el comunicado Kirs Marszalek, director de la empresa del mundo de las criptomonedas.

El mercado de apuestas, del que se desconoce detalles de la oferta que tendrá disponible, será aplicada en campeonatos deportivos estadounidenses y mundiales, así como en eventos de índole política.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump el 9 de octubre de 2025. Foto: AFP/Archivo
La incursión de Truth Social en el mercado de las predicciones y apuestas no es la primera de la familia Trump, ya que recientemente Donald Trump Jr. firmó como asesor de Kalshi, una bolsa financiera especializada en apuestas.

Durante el primer año de su segundo mandato presidencial, Trump ha negado a la prensa mantenerse activo en temas empresariales.

En 2022, la fiscal general de Nueva York, llevó a los tribunales un caso contra la familia presidencial por fraude financiero, por haber inflado artificialmente el valor de sus propiedades en 200 declaraciones financiaras durante una década entre 2011 y 2021.

La organización financiera de Trump fue condenada por fraude en 2023, pero en agosto pasado un tribunal de apelaciones anuló la multa de 364 millones de dólares impuesta contra el mandatario, aunque la condena por fraude sigue vigente.

El de EU mantiene una causa penal abierta contra Letita James y otro grupo de rivales del republicano que lo investigaron en el pasado.

