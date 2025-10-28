Al menos 64 personas, incluyendo presuntos criminales y varios policías murieron este martes durante "la mayor operación en la historia de Río de Janeiro" contra el narcotráfico, informó el gobernador estatal.

Un policía junto a sospechosos arrestados durante la Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha, Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025. Foto: AFP

Policías escoltan a sospechosos arrestados durante la Operación Contención en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025. Hay 81 detenidos señalaron fuentes oficiales. Foto: AFP

Unos 2 mil 500 policías participan de este operativo para "combatir la expansión territorial del Comando Vermelho", la mayor organización criminal de Río de Janeiro, indicó el gobierno estatal en la red social X.

Vehículos quemados se observan en lo que fue una barricada en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha, Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025. Foto: AFP

Un hombre pasa junto a un coche incendiado que sirvió de barricada en la favela Vila Cruzeiro, durante la Operación Contención en Río de Janeiro. el 28 de octubre de 2025. Foto: AFP

El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, señaló en una rueda de prensa, que "lamentablemente, las muertes también han afectado a nuestros policías. Hay policías fallecidos".

Policías escoltan a un sospechoso arrestados durante la Operación Contención fuera de la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha, Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025. Foto: AFP

Con información de AFP

