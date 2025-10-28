Más Información
Al menos 64 personas, incluyendo presuntos criminales y varios policías murieron este martes durante "la mayor operación en la historia de Río de Janeiro" contra el narcotráfico, informó el gobernador estatal.
Unos 2 mil 500 policías participan de este operativo para "combatir la expansión territorial del Comando Vermelho", la mayor organización criminal de Río de Janeiro, indicó el gobierno estatal en la red social X.
El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, señaló en una rueda de prensa, que "lamentablemente, las muertes también han afectado a nuestros policías. Hay policías fallecidos".
Con información de AFP
