Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

Percepción de inseguridad sigue alta entre la población adulta, reporta Inegi

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

Ceci Flores invita a Noroña a unirse a búsqueda en Sinaloa; "no necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar"

Desacelera inflación anual a 3.63% en la primera mitad de octubre, luego de hilar cuatro quincenas al alza

Protestan en desfile cívico por asesinato de limonero

Avionetas, yates y tarjetas de futbol… Indep alista subasta

Onda tropical 39 ocasionará lluvias fuertes este jueves 23 de octubre; consulta aquí los estados afectados

Muere niño al caerle estructura de metal en primaria de Coahuila; SEP colabora con autoridades para determinar causas

Brasilia. El senador brasileño, hijo del expresidente , pidió al gobierno de Estados Unidos que ayude a combatir el narcotráfico frente al litoral de Brasil, como ya dice hacer con su actividad militar en el Pacífico y el Caribe.

"¡Qué envidia! He oído que hay barcos como este aquí en , en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con . ¿No le gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a luchar contra estas organizaciones terroristas?", señaló en sus redes, dirigiéndose al secretario del Departamento de Guerra de EU, Pete Hegseth.

Esta no es la primera vez que la familia Bolsonaro pide ayuda a la administración de , a la que también acudió para torpedear el juicio que condujo a una condena de 27 años de cárcel para el expresidente por intento de .

Lee también

Ahora, Flávio Bolsonaro reaccionó a una publicación de Hegseth en la que informaba de otro "ataque cinético letal" contra una embarcación en el océano Pacífico, en el cual murieron tres personas.

EU ataca supuestas "narcolanchas" en el Caribe y el Pacífico

La Inteligencia estadounidense sostiene que la lancha estaba involucrada en el "contrabando de ilícitos".

Ese fue el segundo ataque en menos de 24 horas en próximas a la costa del Pacífico colombiano, en medio de la crisis abierta entre los presidentes de EU, Donald Trump, y de Colombia, .

Lee también

La ofensiva se enmarca en la operación contra el emprendida por la potencia norteamericana, que transcurre también frente al litoral venezolano, donde han hundido al menos siete embarcaciones, dejando una treintena de muertos.

Brasil es una ruta clave de salida de la droga producida en Colombia, Perú y Bolivia. Buena parte del narcotráfico del país lo controla el Primer Comando de la Capital (PCC), un grupo criminal nacido en las cárceles de São Paulo en los 90 y con presencia en buena parte de Suramérica.

Mientras estuvo en el poder, entre 2019 y 2022, Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto, siempre defendió una estrategia de mano dura contra el bajo el lema "bandido bueno es bandido muerto".

