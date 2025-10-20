Más Información
La policía capitalina detuvo en la alcaldía Miguel Hidalgo a hombre con seis ingresos al penal; cayó con 34 dosis de droga.
Un hombre de 57 años, con seis ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de la colonia Tlaxpana, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando presuntamente distribuía droga.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron durante un operativo de vigilancia sobre las calles Tizoc y Tonatzin, donde los uniformados detectaron a un sujeto que manipulaba envoltorios similares a los utilizados para la venta de narcóticos.
Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó huir, pero fue interceptado metros adelante. Durante la revisión preventiva, realizada conforme al protocolo de actuación policial, los agentes aseguraron:
- 9 bolsitas de plástico con polvo blanco similar a cocaína
- 25 envoltorios color blanco con piedra con características propias del crack
- Dinero en efectivo, presuntamente producto de la venta ilícita
El detenido fue informado de sus derechos de ley y trasladado, junto con la droga decomisada, ante el Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.
La SSC informó que, tras un cruce de información en bases de datos, se confirmó que el detenido cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario capitalino entre 1993 y 2023, por los delitos de:
- Robo en distintas modalidades
- Homicidio en riña
