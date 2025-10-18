Más Información

Sheinbaum descarta riesgos por crecimiento del río Pánuco; "continúa el monitoreo y seguimos atentos"

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizaron un cateo en la en el que se detuvo a cuatro personas y se aseguraron más de 400 dosis de .

La SSC informó que mediante varias denuncias ciudadanas por la venta de droga en un inmueble ubicado en la calle Lago Zirahuén, en la colonia Anáhuac Primera Sección.

Los efectivos de la Policía capitalina desplegaron vigilancia en el lugar para recabar pruebas sobre el probable delito.

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó la orden de cateo a un juez de control.

Realizan cateo en la Miguel Hidalgo

Una vez que el juzgador otorgó el mandamiento, personal de la SSC y de la FGJ, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional realizaron el operativo en el inmueble.

En el lugar se aseguraron 274 bolsas con marihuana, una bolsa con la misma yerba a granel, 188 bolsas de color con cocaína, dos armas de fuego, un cargador y dos cartuchos útiles para escopeta.

Allí fueron detenidos dos hombres de 34 años de edad, uno de 27 y otro de 74, quienes ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público.

El lugar quedó bajo resguardo de policías y fue sellado por personal de la Fiscalía capitalina.

