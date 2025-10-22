Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", señalan fuentes del gobierno cubano

El narcotraficante chino Zhi Dong Zhang, señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos de la droga y buscado por Estados Unidos, fue capturado en Cuba y será extraditado a México, informaron fuentes del gobierno cubano y mexicano a la AFP.

Dong Zhang, conocido también como "Brother Wang", se encuentra detenido en la isla mientras las autoridades mexicanas esperan que Cuba confirme si será deportado a México o si debe formalizarse una solicitud de extradición, añadieron las fuentes.

Desde La Habana, dos fuentes del gobierno indicaron a la AFP que el detenido sería extraditado a México, pero sin precisar la fecha ni dar detalles sobre el proceso.

Lee también Recapturan en Cuba a “Brother Wang", tras fuga en CDMX; abastecía de fentanilo al cártel de Sinaloa y el CJNG

El ciudadano chino es señalado como abastecedor de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), que Washington denuncia como principales responsables del tráfico de fentanilo a su territorio y por lo que los declaró en febrero pasado "organizaciones terroristas extranjeras".

Zhi Dong Zhang había sido capturado en México en octubre de 2024 y debía ser sometido a un juicio de extradición a pedido de autoridades estadounidenses.

El individuo fue recluido en una prisión de Ciudad de México, pero meses después un juez le concedió prisión domiciliaria, de la cual se fugó en julio pasado.

Lee también EU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas por suministrar fentanilo ilícito a "Los Chapitos"

Zhi Dong Zhang es considerado "un operador importante de lavado de dinero a nivel internacional" y encargado de "realizar la conexión con otros carteles para el traslado de fentanilo procedente de China hacia Centro América, Sudamérica, Europa y Estados Unidos", según informó el año pasado el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc