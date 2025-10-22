Más Información

Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", señalan fuentes del gobierno cubano

Piden aplazar audiencia de Abigael González “El Cuini” en EU; negocian acuerdo de culpabilidad

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Chocan Maru Campos y Luisa Alcalde por acusaciones de corrupción; gobernadora de Chihuahua anuncia demanda por daño moral

Tres criminales dieron la orden de ejecutar a limonero

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Más de 500 gaseras clandestinas operan en Edomex, alertan

Muere la víctima 32 por la explosión de la pipa en Iztapalapa; se trata de Tiffany Cano de 17 años

El narcotraficante chino Zhi Dong Zhang, señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes de la droga y buscado por Estados Unidos, fue capturado en y será extraditado a México, informaron fuentes del gobierno cubano y mexicano a la AFP.

Dong Zhang, conocido también como "Brother Wang", se encuentra detenido en la isla mientras las autoridades mexicanas esperan que Cuba confirme si será deportado a México o si debe formalizarse una solicitud de extradición, añadieron las fuentes.

Desde La Habana, dos fuentes del gobierno indicaron a la AFP que el detenido sería extraditado a México, pero sin precisar la fecha ni dar detalles sobre el proceso.

El ciudadano chino es señalado como abastecedor de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), que Washington denuncia como principales responsables del a su territorio y por lo que los declaró en febrero pasado "organizaciones terroristas extranjeras".

Zhi Dong Zhang había sido capturado en México en octubre de 2024 y debía ser sometido a un juicio de extradición a pedido de autoridades estadounidenses.

El individuo fue recluido en una prisión de Ciudad de México, pero meses después un juez le concedió prisión domiciliaria, de la cual se fugó en julio pasado.

Zhi Dong Zhang es considerado "un operador importante de lavado de dinero a nivel internacional" y encargado de "realizar la conexión con otros carteles para el traslado de fentanilo procedente de China hacia Centro América, Sudamérica, Europa y Estados Unidos", según informó el año pasado el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

