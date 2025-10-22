Piden aplazar audiencia de Abigael González “El Cuini” en EU; negocian acuerdo de culpabilidad

Fiscalía y defensa en el caso de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, solicitaron aplazar la audiencia del narcotraficante mexicano, preso en Washington DC, para dar tiempo a las negociaciones de un acuerdo de culpabilidad.

“El Cuini” tiene prevista audiencia el viernes en la Corte Federal de Washington DC. Sin embargo, fiscalía y defensa remitieron un documento este miércoles en el que solicitan aplazar la audiencia tres meses (a enero).

“Desde la última audiencia de estatus, el gobierno ha producido una voluminosa cantidad de evidencia a la defensa para el acusado y las partes han diligentemente la evidencia en este caso y posibles resoluciones antes de un juicio. Las partes necesitan tiempo adicional para concluir sus negociaciones con relación a un potencial acuerdo de culpabilidad”, señala el documento.

En aras de avanzar las negociaciones, la defensa, a cargo del abogado Robert Feitl, y la fiscalía, encabezada por Margaret Moeser y Kaitlin Sahni, solicitaron como fecha de próxima comparecencia el 22 de enero de 2026, o alguna fecha cercana.

Cuinis en EU. (12/08/25) Foto: Especial

"El Cuini" enfrentaría cadena perpetua si es declarado culpable

González Valencia, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y principal financista de la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es uno de los 26 criminales que el gobierno mexicano entregó al de Estados Unidos el pasado 12 de agosto. Tuvo su primera comparecencia ante la jueza Beryl A. Howell el 26 del mismo mes.

“El Cuini” está acusado de liderar una extensa red de tráfico de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, junto con “El Mencho”. Además de tráfico de esas drogas, es señalado de crimen organizado y uso de armas de fuego.

Para el gobierno de Estados Unidos, “El Cuini”, con su manejo de las finanzas del CJNG, es responsable de la expansión de las operaciones del cártel. En caso de que sea declarado culpable, enfrenta cadena perpetua.

