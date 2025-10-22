Más Información

El presidente de Estados Unidos, , aseguró este miércoles que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, es un "matón y un mal tipo" y lo acusó de fabricar "muchas drogas", días después de imputarle ser un "líder del ".

Mencionó que "tienen fábricas de cocaína", y advirtió que "será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país".

El secretario de Defensa de Estados Unidos, , informó el miércoles que el Ejército llevó a cabo su octavo ataque contra una presunta embarcación con drogas, en el que murieron dos personas, ahora cerca de las costas colombianas.

El presidente Trump anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia este fin de semana por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.

En respuesta, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, acusó a Trump de ser “grosero e ignorante con Colombia”.

El martes, la Cancillería colombiana informó que Petro y el máximo representante diplomático de EU en Bogotá, John McNamara, coincidieron en “mejorar” la lucha antidrogas en una reunión tras la disputa del mandatario con Trump.

"Me defenderé judicialmente" en EU, dice Petro

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, afirmó que "me defenderé judicialmente" en EU luego de las acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

"De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense", posteó en X.

Añadió que "siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda".

es/mgm

