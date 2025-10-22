Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que en las próximas horas Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia, un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin.

"Anunciaremos, ya sea después del cierre de esta tarde o a primera hora de mañana, un aumento sustancial de las sanciones contra Rusia", declaró Bessent a la prensa en la Casa Blanca.

El Kremlin, al que Ucrania y la Unión Europea acusan de buscar toda clase de excusas para no negociar la paz, postergó indefinidamente la cumbre de Budapest, en la que el Kremlin y la Casa Blanca debían poner fin a los combates en Ucrania.

Moscú pidió hoy tiempo para concretar la agenda de la cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proceso que -admitió- será "difícil".

Las negociaciones de paz están estancadas desde que el pasado 23 de julio las delegaciones rusa y ucraniana se reunieran por última vez en Estambul.

Desde entonces, ni en Alaska ni en sus posteriores intervenciones, el líder ruso, Vladimir Putin, mostró voluntad alguna de frenar su actual ofensiva en el Donbás o de realizar alguna concesión política o territorial.

Trump dijo que no se reunirá pronto con Putin porque no quiere "perder el tiempo".

"Nadie quiere perder el tiempo. Ni el presidente Trump ni el presidente Putin", respondió Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Por su parte, la Unión Europea anunció nuevas sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania destinadas a lastrar los ingresos de Moscú por la venta de hidrocarburos.

Dinamarca, que tiene la presidencia rotativa del bloque, dijo que las sanciones incluyen la prohibición de la importación de gas natural de Rusia para 2027 y medidas adicionales contra la denominada flota fantasma de petroleros que supuestamente Moscú utiliza para eludir las sanciones de los países occidentales.

Además, los 27 países del bloque quieren restringir los viajes de los diplomáticos rusos en Europa.

