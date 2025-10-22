Más Información

Recapturan en Cuba a Zhi Dong Zhang, tras fuga en CDMX; abastecía de fentanilo al cártel de Sinaloa y el CJNG

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

La mañanera de Sheinbaum, 22 de octubre, minuto a minuto

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Tres criminales dieron la orden de ejecutar a limonero

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias en 5 estados; entregarán 20 mil pesos

Chocan Maru Campos y Luisa Alcalde por acusaciones de corrupción; gobernadora de Chihuahua anuncia demanda por daño moral

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Más de 500 gaseras clandestinas operan en Edomex, alertan

Muere la víctima 32 por la explosión de la pipa en Iztapalapa; se trata de Tiffany Cano de 17 años

Washington— Un hombre fue detenido después de chocar su vehículo contra una barrera de seguridad fuera de la , informaron las autoridades.

El Servicio Secreto informó que el hombre chocó a las 10:37 de la noche del martes y fue arrestado de inmediato.

Los investigadores registraron el coche y lo consideraron seguro, indicaron funcionarios del Servicio Secreto en un comunicado.

Las autoridades no proporcionaron de momento más información sobre el incidente, la identidad del conductor o cualquier posible motivo.

