Recapturan en Cuba a Zhi Dong Zhang, tras fuga en CDMX; abastecía de fentanilo al cártel de Sinaloa y el CJNG

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

La mañanera de Sheinbaum, 22 de octubre, minuto a minuto

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Tres criminales dieron la orden de ejecutar a limonero

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias en 5 estados; entregarán 20 mil pesos

Chocan Maru Campos y Luisa Alcalde por acusaciones de corrupción; gobernadora de Chihuahua anuncia demanda por daño moral

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Más de 500 gaseras clandestinas operan en Edomex, alertan

Muere la víctima 32 por la explosión de la pipa en Iztapalapa; se trata de Tiffany Cano de 17 años

Belgrado.- Un hombre resultó gravemente herido este miércoles en un tiroteo frente al Parlamento serbio, en , cerca de un campamento de simpatizantes del presidente, Aleksandar Vucic, en un incidente que el mandatario calificó de "acto terrorista".

La rápida intervención policial permitió detener al presunto atacante, un hombre de 70 años, quien habría disparado contra una persona mientras una tienda de campaña ardía frente al Parlamento, informan los medios locales.

La víctima, según el diario 'Informer', resultó gravemente herida en la pierna.

Un video difundido en redes mostró a agentes acercándose a las tiendas mientras se oían disparos y una carpa ardía.

Según el diario Telegraf, el hombre de 70 años disparó a otro de 57 años en la pierna y luego contra una bombona de gas, lo que provocó el incendio.

En una rueda de prensa posterior, en la que se mostraron imágenes del arresto del sospechoso, Vucic calificó el incidente como un ataque "terrorista".

Atacante buscaba ser abatido por la policía

El presidente serbio, que desde hace un año afronta protestas multitudinarias contra su gestión, dijo que los opositores al gobierno "les ha fallado todo" y que solo les quedan el odio y la violencia.

En el vídeo mostrado por el presidente, el sospechoso admite que disparó con la intención de provocar una reacción de la policía para que "lo mataran".

Añadió que, además de su motivación de ser abatido por la policía "porque ya no puede seguir viviendo", también le molestaba la ocupación del centro de la ciudad por parte del campamento de apoyo a Vucic.

El presidente indicó que el sospechoso del ataque es un exagente de la Seguridad del Estado, donde trabajó durante más de 16 años.

Serbia lleva un año de protestas multitudinarias lideradas por estudiantes, que acusan al gobierno de Vucic de corrupción y autoritarismo, mientras que el campamento de simpatizantes de Vucic frente al Parlamento busca respaldar al presidente serbio.

