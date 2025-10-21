Más Información

La Corte Suprema de Brasil condenó este martes a hasta 17 años de prisión a siete participantes en la tentativa de golpe de Estado liderada por el expresidente Jair Bolsonaro.

El alto tribunal impuso en septiembre una pena de 27 años de cárcel a Bolsonaro (70) por conducir una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder los comicios en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Otros siete altos excolaboradores de Bolsonaro ya fueron sentenciados en ese juicio, que provocó aranceles de Donald Trump contra Brasil al considerar una supuesta "caza de brujas" contra su aliado.

La corte suprema tomará su decisión sobre 16 acusados más por este caso en las próximas semanas.

Los condenados del martes, un policía federal y cinco militares, además del presidente de un instituto independiente de auditoría electoral, contribuyeron con "milicias digitales" a desinformar sobre el sistema electrónico de votación durante los comicios de 2022, dijo el juez relator Alexandre de Moraes.

"Fabricaron y diseminaron narrativas falsas sobre el proceso electoral con el objetivo de generar caos social e inestabilidad para concretar la ruptura institucional", afirmó Moraes, sancionado por Washington por el juicio a Bolsonaro.

Las penas oscilan entre 7.5 y 17 años de cárcel.

Mauro Cid y Jair Bolsonaro. (31/08/25) Foto: X
Mauro Cid y Jair Bolsonaro. (31/08/25) Foto: X

Abogados de Bolsonaro, pendientes para presentar recursos

El tribunal tiene 60 días para publicar un documento que compile todas las deliberaciones del proceso. A partir de entonces las defensas tendrán cinco días para apelar.

Bolsonaro, en prisión domiciliar desde agosto y prohibido de manifestarse en redes sociales, espera aún la publicación de su sentencia, un paso necesario para que sus abogados presenten recursos.

Su defensa ha anunciado que apelará el fallo de la corte suprema.

Una vez los recursos se resuelvan, el expresidente podría ser enviado a la cárcel.

La Cámara Baja avanzó a finales de septiembre en el proceso de aprobación de un proyecto de ley que abría la puerta de la amnistía al expresidente y a los condenados por la asonada de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

Pero ante las protestas masivas contra esta iniciativa, el Congreso suavizó su contenido. El nuevo texto, que no se sabe si llegará a ser votado, apenas contempla la reducción de condenas.

Bolsonaro, que también es inelegible hasta 2030 por sus ataques sin pruebas al sistema de votación, tuvo un revés hace dos semanas, cuando Trump y Lula relajaron las tensiones durante una conversación telefónica.

