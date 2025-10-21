Más Información

Bogotá.- El presidente de Colombia, , afirmó este martes que el senador estadounidense Bernie Moreno, republicano de origen colombiano, "está desesperado" porque quiere que el presidente Donald Trump "choque" con su Gobierno.

Petro dijo en un consejo de ministros transmitido por televisión al país que resulta "muy paradójico" que ante los resultados que ha obtenido su Gobierno "contra los narcotraficantes tengamos un ataque tan brutal y tan mentiroso, calumniador, como el que viene de unas figuras políticas de los ".

"Este es mi 'Yo acuso' (título de una carta del escritor francés Émile Zola) que vamos a completar (...) para que se sepa por qué Trump ha sido incentivado por el senador estadounidense Bernie Moreno, de origen colombiano, para chocar contra nosotros. Eso no le nace a Trump", manifestó.

La relación entre Colombia y Estados Unidos vive una nueva crisis por las críticas de Petro a la política antidrogas de Trump en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y en especial al bombardeo de lanchas supuestamente cargadas con drogas, ataques en los que, según dijo esta noche, han muerto al menos 27 personas, algunos de ellos colombianos.

Trump respondió el domingo con un anuncio en su red Truth Social en el que dijo que cortará la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas y acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia".

"Entonces Trump pues es víctima vulnerable de un señor como Bernie Moreno, tratando de echarnos el agua sucia de todo, le va diciendo que soy narcotraficante", indicó Petro.

Crítico mordaz de Petro

Moreno, republicano de Ohio y severo crítico de Petro y de su política de paz y de lucha contra las drogas, señaló recientemente en X que "Colombia merece un líder que mejore la vida de su gente, no el bienestar de los narcoterroristas" y que espera que haya un cambio en el país con las elecciones de 2026.

Según Petro, en un debate que protagonizó en el Congreso colombiano en el año 2000, él mostró "el lazo que hay entre el senador Bernie Moreno en los Estados Unidos y la política y la gobernanza narcotraficante y paramilitar que se impuso desde antes del año 2000 en Colombia".

"Y esto debe ser sabido por el pueblo de Ohio, debe ser traducido al inglés", añadió el presidente, quien definió al senador republicano como "un personaje colombiano y norteamericano" que ha "tomado la función que debería tener el embajador de Colombia en los Estados Unidos", afirmó.

A pesar de la tensa situación bilateral, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos dieron los primeros pasos para superar la crisis diplomática durante una reunión "larga, franca y constructiva" que sostuvieron el lunes por la noche Petro y su embajador en Washington, Daniel García-Peña, con el jefe de Misión y encargado de Negocios de la Embajada de EU en Bogotá, John T. McNamara.

Según un comunicado de la Cancillería, "los representantes de ambos países coincidieron en que este es el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales y que se sostendrán nuevas reuniones con el objetivo de llegar a una pronta solución".

