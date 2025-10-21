Más Información

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

PT busca instaurar cumpleaños de AMLO como "Día Nacional del Bienestar"; iniciativa es turnada a comisiones en San Lázaro

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Pemex repara ducto tras derrame de hidrocarburo en Veracruz; fue afectado por las lluvias, dice

Lloverá fuerte en 21 estados del país, alerta SMN; se aproxima frente frío en el norte

Marshall Billingslea, exsubsecretario para la Financiación del Terrorismo del Departamento del Tesoro durante el primer mandato de , denunció durante una sesión en el Capitolio que hubo dinero “sucio” del régimen venezolano de Nicolás Maduro para la campaña de y añadió que "canalizaron dinero hacia México. Canalizaron dinero hacia Brasil".

“Es el dinero venezolano corrupto y sucio el que financió la campaña de Petro", mencionó. "Una vez que tengamos la democracia restaurada en . Todo ese dinero de subversión que ha estado financiando las campañas socialistas en la región se agota, también se agotan los ingresos petroleros para el régimen cubano, todo el apoyo a los nicaraguenses. Nos olvidamos de lo que Ortega le está haciendo al pueblo nicaragüense. Es una farsa”, manifestó.

Mientras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el máximo representante diplomático de Estados Unidos en Bogotá coincidieron en "mejorar" la lucha antidrogas en una reunión tras la disputa con Trump, informó la Cancillería colombiana.

Tradicionalmente aliados, los países viven horas de tensión luego de que Trump llamó el domingo a Petro "líder del narcotráfico" y anunció el fin del apoyo económico por la alta producción de drogas.

A la espera de los aranceles anunciados por Trump, el presidente colombiano se reunió el lunes en la noche con John McNamara, jefe de negocios de la embajada estadounidense, para ratificar "el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias de lucha antidrogas", según un comunicado de cancillería.

En el encuentro, al que asistió el embajador de Colombia en Washington, "los altos funcionarios ratificaron el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias de lucha antidrogas".

"Es deseable que estos esfuerzos se sigan haciendo de manera coordinada con ", agrega el comunicado.

Tras las acusaciones de Trump, Petro lo llamó "grosero e ignorante" y llamó a consultas a su embajador.

