Marshall Billingslea, exsubsecretario para la Financiación del Terrorismo del Departamento del Tesoro durante el primer mandato de Donald Trump, denunció durante una sesión en el Capitolio que hubo dinero “sucio” del régimen venezolano de Nicolás Maduro para la campaña de Gustavo Petro y añadió que "canalizaron dinero hacia México. Canalizaron dinero hacia Brasil".

“Es el dinero venezolano corrupto y sucio el que financió la campaña de Petro", mencionó. "Una vez que tengamos la democracia restaurada en Venezuela. Todo ese dinero de subversión que ha estado financiando las campañas socialistas en la región se agota, también se agotan los ingresos petroleros para el régimen cubano, todo el apoyo a los nicaraguenses. Nos olvidamos de lo que Ortega le está haciendo al pueblo nicaragüense. Es una farsa”, manifestó.

Mientras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el máximo representante diplomático de Estados Unidos en Bogotá coincidieron en "mejorar" la lucha antidrogas en una reunión tras la disputa con Trump, informó la Cancillería colombiana.

🇺🇸🇻🇪‼️ — URGENTE: Marshall S. Billingslea, ex Subsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo, dice ante el Senado de Estados Unidos que el narco régimen venezolano financió la campaña de Gustavo Petro y algunos partidos en México y Brasil.pic.twitter.com/IFsb0NHp2v — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 21, 2025

Tradicionalmente aliados, los países viven horas de tensión luego de que Trump llamó el domingo a Petro "líder del narcotráfico" y anunció el fin del apoyo económico por la alta producción de drogas.

A la espera de los aranceles anunciados por Trump, el presidente colombiano se reunió el lunes en la noche con John McNamara, jefe de negocios de la embajada estadounidense, para ratificar "el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias de lucha antidrogas", según un comunicado de cancillería.

En el encuentro, al que asistió el embajador de Colombia en Washington, "los altos funcionarios ratificaron el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias de lucha antidrogas".

"Es deseable que estos esfuerzos se sigan haciendo de manera coordinada con Estados Unidos", agrega el comunicado.

Tras las acusaciones de Trump, Petro lo llamó "grosero e ignorante" y llamó a consultas a su embajador.

