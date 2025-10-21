Más Información

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

PT busca instaurar cumpleaños de AMLO como "Día Nacional del Bienestar"; iniciativa es turnada a comisiones en San Lázaro

PT busca instaurar cumpleaños de AMLO como "Día Nacional del Bienestar"; iniciativa es turnada a comisiones en San Lázaro

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Pemex repara ducto tras derrame de hidrocarburo en Veracruz; fue afectado por las lluvias, dice

Pemex repara ducto tras derrame de hidrocarburo en Veracruz; fue afectado por las lluvias, dice

Lloverá fuerte en 21 estados del país, alerta SMN; se aproxima frente frío en el norte

Lloverá fuerte en 21 estados del país, alerta SMN; se aproxima frente frío en el norte

Los Ángeles.- Un agente federal fue herido en medio de un operativo migratorio en el sur de y una persona se encuentra bajo custodia en relación con la balacera, según informaron medios estadounidenses.

El oficial herido, que pertenece al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals), se encontraba apoyando un operativo del (ICE) en un barrio del sur centro de la ciudad, según una fuente anónima citada por NBC.

La vida del oficial no corre peligro, según dijo la televisora.

Lee también

Una persona más resultó herida en el tiroteo, no está claro si fue la persona que disparó contra el oficial.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que una persona se encontraba bajo custodia en relación con el tiroteo.

Varias agencias federales, incluida la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) están colaborando con la investigación.

Un tramo del Bulevar Washington que atraviesa la ciudad se encontraba cerrada debido a la investigación.

Lee también

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha denunciado en repetidas ocasiones que han aumentado las amenazas contra los agentes federales que desarrollan la agresiva ofensiva migratoria de la Casa Blanca.

El mes pasado, un hombre apostado en una terraza disparó contra el edificio de ICE en Dallas (Texas), lo que provocó la muerte de dos inmigrantes que se encontraban bajo custodia federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: esta es la cantidad exacta que recibirán los pensionados. FECHA. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: esta es la cantidad exacta que recibirán los pensionados. FECHA

AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos 2025: Nuevas preguntas, dificultad y qué cambió

Canadá. iStock/ Julia Dorian

¿Esperarías hasta 50 años? Requisitos para obtener la residencia permanente de Canadá por vía humanitaria

Día de Todos los Santos. Foto: iStock/Jose de Jesus Churion

Día de Muertos: ¿Desde cuándo se pone la ofrenda para niños y bebés no nacidos? ¿Qué lleva?

“Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS. Foto iStock / siete solar

“Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS