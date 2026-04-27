El próximo año, los habitantes de Querétaro —además de participar en las elecciones federales— podrán votar para elegir a sus autoridades locales.

Desde octubre de 2015, el Partido Acción Nacional (PAN) ha gobernado ese territorio del país, por lo que espera continuar al frente de la administración.

De acuerdo con la encuesta en vivienda realizada por EL UNIVERSAL, Felipe Fernando Macías Olvera, conocido como “Felifer”, es visto por 29.2% como la persona al interior del PAN con las mayores posibilidades de ganar la gubernatura del estado; le sigue, con 14.4%, el senador Agustín Dorantes; en tercera opción se ubica el actual titular de la secretaría de Desarrollo Social del estado, Luis Bernardo Nava, con 11.4%.

Entre los posibles aspirantes de esa agrupación política a ocupar el cargo de gobernador, la persona más conocida es “Felifer”, con 69.9%. Dorantes Lámbarri cuenta con 49.5% de reconocimiento, y la tercera posición sería para Nava Guerrero, con 45.8%.

‘Felifer ’Macías

En lo que respecta a percepciones positivas, existe una ligera diferencia entre los primeros tres lugares: Macías Olvera tiene 52.9%, Nava Guerrero es percibido con 52.4%, mientras que Dorantes Lámbarri ostenta 52.1% de opiniones favorables.

En cuanto a los atributos evaluados, se preguntó quién era visto como el más preparado para dirigir los destinos de la entidad; en la percepción de los entrevistados éste es “Felifer” Macías, con 21%. Así mismo, 22.4% menciona que el actual presidente municipal de Querétaro es quien representa una mejor visión de gobierno acorde a las necesidades de la entidad.

Respecto a la evaluación de las autoridades, el gobernador Mauricio Kuri obtiene 61.9% de aprobación por parte de sus gobernados, siendo uno de los mandatarios locales que registra mayores índices de aceptación a su gestión. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum recibe una aceptación de 56.9% entre los queretanos por su desempeño al frente del país.

A decir de 49.8% de los entrevistados, la inseguridad es vista como el principal problema que enfrenta el estado; en tanto, 7.5% menciona las vialidades, mientras que la escasez de agua es referida por 6.8%.

Para los habitantes de Querétaro, los temas relacionados con el acceso a la educación son los que mejor manejo tienen por parte del gobierno local, con 68.9%; le siguen el desempleo, con 46.9%, y el acceso a la salud, con 48.8%.

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