La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que los comicios para elegir al personal del Poder Judicial sigue agendada para junio de 2027, sin embargo, la nueva titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde evaluará posponerla para 2028.

“Por lo pronto, la elección es el 27. Y ya con la valoración que encabece Luisa María, si consideramos que desde el Ejecutivo hay que hacer una modificación, pues ya se enviaría”, señaló durante la conferencia matutina de este viernes 24 de abril.

La Mandataria federal señaló que evaluar la posibilidad de cambiar la elección judicial es una de las tareas que encomendará a Luisa María Alcalde cuando se integre a la Consejería Jurídica el próximo 1 de mayo. Comentó que la funcionaria participó activamente en la reforma al Poder Judicial cuando era secretaria de Gobernación en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (24/04/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Incluso estamos evaluando si se pasa al 28, si hay algunos cambios adicionales que tuviera que tener para mejorar, siempre es mejorable, cualquier reforma que se haga si es necesario. Entonces, es una de las tareas de Luisa María, entre muchas otras. Ella va a revisar, vamos a esperar a que entre Luisa, que se haga una valoración y se los informamos”, se comprometió Sheinbaum.

Señaló que en caso de que sea pospuesta, se llevarían a cabo cambios a la Constitución Política, antes de que inicie el año electoral rumbo a las votaciones del 2027.

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“Si llega a posponerse, se podría decir, tiene que haber un cambio constitucional. Esa es una de las tareas que le pedí a Luisa María que pueda evaluarlo. Ahora que se integre Luisa María a la consejería jurídica, tiene esa tarea. Luisa María participó mucho en la reforma al Poder Judicial, entonces ella conoce los detalles”, afirmó.

Luisa Alcalde se integrará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el próximo viernes 1 de mayo para sustituir a Esthela Damián Peralta, quien dejó el cargo para ser aspirante a la gubernatura de Guerrero.

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