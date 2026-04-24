Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) proyectan que la elección judicial de 2027 costaría alrededor de 6 mil millones de pesos, una cifra por debajo de los 7 mil millones que costó el primer ejercicio de este tipo en 2025.

Sin embargo, el exconsejero del INE Marco Antonio Baños estimó que la elección judicial en 2027 tendrá un costo para el erario de 14 mil millones de pesos. “Digamos que el INE tendrá unos 14 mil millones [de gasto electoral] y que votarán alrededor de 53 millones de electores, por lo que cada voto costaría alrededor de 240 pesos”, dijo a EL UNIVERSAL.

La consejera Rita Bell se pronunció a favor de aplazar los comicios judiciales de 2027 a 2028, bajo el argumento de que empalmarlos no significa ningún ahorro para el INE y hacen compleja la organización.

Argumentó que realizar la elección judicial con las intermedias “implica toda la renovación de las 500 diputaciones federales, al menos para el INE. Y estaremos hablando de 463 cargos de magistraturas de circuito, 386 cargos de juzgado o distrito y cinco magistraturas de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más 17 entidades federativas que tendrán su propia elección y que, como saben, también el instituto nacional se coordina con las autoridades locales para la realización de sus elecciones”.

En entrevista en el Senado, expuso que en “el presupuesto para la elección del Poder Ejecutivo —para 2027— se pidieron más de 8 mil millones de pesos. En el caso de la del Poder Judicial fueron 6 mil millones de pesos”.

“La proyección que podríamos estar pensando, justo porque estamos duplicando todas estas actividades y recursos (...), estaríamos hablando ahí de 15 mil millones en este momento”, para ambas elecciones si se realizaran conjuntas en 2027, dijo.