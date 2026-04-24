La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los dichos del embajador estadounidense Ronald Johnson, quien declaró que ni la corrupción ni la extorsión deben tener cabida “si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser”.

En su conferencia mañanera de este viernes 24 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que en Estados Unidos también es importante que haya un ambiente para las empresas y para la inversión libre de corrupción y con certeza jurídica.

“Digamos que es lo que estamos haciendo, ellos allá y nosotros acá. Porque ellos, en Estados Unidos, pues también es importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión, libre de corrupción, con certeza jurídica y en México también. Hasta ahí”, respondió la Mandataria federal.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (24/04/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

El embajador de Estados Unidos en México declaró que ni la corrupción ni la extorsión deben tener cabida, “si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser”.

Embajador Johnson destaca inversión

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de Pacífico Mexinol en Topolobampo, Sinaloa, el embajador Johson destacó una inversión de 3.3 mil millones de dólares en este proyecto.

Declaró que para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción: “Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos”.

“Necesitamos más proyectos como este. Necesitamos más inversión en nuestro futuro. Pero la inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción.

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“La inversión llega a donde es respetada, protegida y donde puede prosperar. Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional. Si queremos que proyectos como este tengan éxito – si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser – la corrupción ni la extorsión deben tener cabida”, declaró el embajador, también en el marco de la negociación del T-MEC.

El embajador de Estados Unidos en México recalcó que la corrupción no solo frena el progreso, sino que también lo distorsiona, eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados.

“No es un problema sin víctimas. Es un obstáculo directo para el crecimiento, las condiciones justas, las oportunidades y el éxito a largo plazo de proyectos como este”, pronunció en su intervención.

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