Alana Flores pierde el invicto ante Flor Vigna en Supernova Genesis por decisión unánime

El día por fin llegó. Alana Flores perdió una pelea de boxeo en eventos como Supernova. Flor Vigna fue quien llegó a plantarse a la Arena CDMX para aparte de ganar la pelea, ganar los gritos y el amor del público mexicano.

Puede ser por el odio o críticas que recibe la mexicana en redes, pero más de 30 mil personas gritaron satisfechos cuando los jueces dictaminaron que la victoria era de la visita.

Al final, Alana dio un discurso donde aseguró que esta fue su última pelea: “Algo que me gusta mucho ya me está haciendo daño. Esta fue mi última pelea” dijo.

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“No sé lo que el destino tenga para mí, pero lo mejor para mi salud es alejarme del boxeo. Me voy muy agradecida y con la esperanza de haber sido ejemplo para muchas personas”, finalizó.

Así fue como después de cuatro exhaustivos rounds de dos minutos, Alana cayó después de cuatro peleas, mientras que Flor continúa invicta en su aventura en el boxeo (3-0).

En algunas partes del recinto se escuchó el coro de: “Flor, hermana… ya eres mexicana”. Y al final, posó para toda la arena con su cinturón de campeona, bañado en oro.

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