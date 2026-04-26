Supernova Genesis: Willito noquea a Lonche, gana 400 mil dólares y Karely Ruiz vence a Kim Shantal

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Mucho ruido, pocas nueces. En una de las peleas con más violencia en la previa, la Arena Ciudad de México silbó y abucheó decepcionada luego de ver que las agresiones previas no se tradujeron en golpes en el ring.

Con 400 mil dólares en juego, es decir, unos 8 millones de pesos, Willito y Lonche saltaron al ring de Supernova con Omar Camacho y Víctor Mendivil en sus presentaciones, respectivamente.

Después de un primer round con pocos puñetazos, Willito venció por la vía de nocaut, gracias a que el juez paró la pelea.

Al final, la amistad que parecía quebrada entre los dos, se unió nuevamente luego de que Willito dijera: “Sin Lonche yo no estaría aquí, es mi hermano. Muchas gracias por todo”, en su discurso de victoria.

Lazy Boy, el peleador mexicano de UFC, fue el encargado de darle el cinturón al creador de contenido regio.

En la pelea siguiente, el cansancio cobró factura. Kim Shantal peleó fuerte pero cayó ante Karely Ruiz, y pudo ser, en parte, porque peleó horas antes contra Milica, tras la repentina baja de Ari Geli.

Todo quedó en manos de los jueces tras disputarse los tres asaltos, y decidieron que, pese a los golpes que iban ya sin fuerza debido al desgaste, Karely se la llevaba por decisión dividida 2-1.

En su discurso, Ruiz retó a Ari Geli, la creadora española que se tuvo que ausentar del pleito ante Milica por problemas de salud.

Entre medio de ambos pleitos, Oscar Maydon, cantante de regional mexicano, tuvo un show para los más de 30 mil presentes.

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