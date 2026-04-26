El periodista Raymundo Riva Palacio narró cómo vivió el atentado al presidente estadunidense Donald Trump, ocurrido este sábado 25 de abril durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca en Washington.

A través de un live hecho en redes sociales, describió el momento en que el Servicio Secreto protegió al mandatario estadounidense y a la Primera Dama, Melania Trump para evacuarlos del lugar después de las denotaciones que se escucharon, aproximadamente a los 20 minutos en los que había iniciado la cena.

"La cena de corresponsales de la Casa Blanca esta noche en Washington fue algo que no se había visto nunca en la historia de estos eventos, ahí estaba el presidente Donald Trump, la primera vez que iba en sus dos mandatos de la Casa Blanca y ¿qué es lo que sucedió?, que de repente, a unos 20 minutos de entrada ya la cena, se oyó una explosión en algún punto, lo que parecería afuera de donde estaba la cena", dijo Riva Palacio.

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El columnista de medios como El Financiero y Eje Central narró que había mil 600 personas en el evento, las cuales se tiraron debajo de las mesas "porque lo que algunos pensaron y comentaron es que eran cinco tiros o un tiro, mientras que otro grupo de agentes del Servicio Secreto entraban para evacuar a las demás personas importantes que se encontraban ahí", como el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el vicepresidente los Estados Unidos, JD Vance, Directora de Inteligencia Nacional (DNI) de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, entre otros integrantes de "primera línea" del gabinete de Donald Trump.

Además mencionó que otro grupo de agentes del Servicio Secreto irrumpieron en el salón con las armas empuñadas buscando qué era lo que había sucedido, si había peligro o si había más peligro en el lugar.

"No fueron muchas personas las que se quedaron grabando lo que pasaba porque los agentes les pidieron que los que no fueran personas de seguridad se quedaran bajo las mesas" en lo que se controlaba la situación ya que "en ese momento no se sabía lo que estaba sucediendo".

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Posteriormente, en lo que el presidente Donald Trump dio una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, estuvieron retenidos por casi una hora dentro del salón donde se llevaba a cabo la cena.

"Una vez que los agentes determinaron que no había riesgo en el hotel Washington Hilton, evacuaron a todos, incluso a los huéspedes y les dijeron que no iban a poder regresar al hotel en 3 o 4 horas, que no se sabía hasta qué hora podrían regresar", explicó el periodista.

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