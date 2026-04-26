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El canciller lamentó el fallecimiento en Acuña, Coahuila, del subdirector de operaciones de la Oficina de Representación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA),.

De acuerdo con medios locales, el subdirector de la CILA realizaba un recorrido en kayak y un menor de 17 años de edad también falleció en en el Río Bravo, a la altura de la cortina de la Presa de La Amistad.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su pésame pésame y extendió sus condolencias a familiares y amistades.

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La CILA informó del deceso de Enríquez de la Garza y envío sus condolencias a su esposa, hijos, familiares y amigos.

Medios refirieron que la embarcación volcó al pasar por una zona de corriente.

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