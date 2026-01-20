Más Información

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Entre mensajes filtrados y fotos con IA, Trump agrava el pleito con Europa por Groenlandia; "¡No hay vuelta atrás!"

Entre mensajes filtrados y fotos con IA, Trump agrava el pleito con Europa por Groenlandia; "¡No hay vuelta atrás!"

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

La presidenta informó que este martes sostendrá una reunión para definir los detalles sobre la entrega de agua a Estados Unidos, en cumplimiento del Tratado de 1944, sin adelantar aún el volumen o porcentaje que se enviará.

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre si ya existe una definición concreta respecto a la cantidad de agua que México entregará al país vecino. En respuesta, señaló que el tema sigue en análisis y que será abordado en una reunión de alto nivel.

“Hoy tengo una reunión, ya se reunieron la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) con e incluso con los gobernadores de los estados y hoy me van a presentar la propuesta. Entonces, si gustan mañana platicamos sobre eso”, expresó.

Lee también

Sheinbaum explicó que previamente se han realizado encuentros entre la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y autoridades estatales involucradas, como parte del proceso de evaluación técnica y política para cumplir con el acuerdo binacional, en un contexto marcado por la escasez hídrica en diversas regiones del país.

La Presidenta subrayó que será hasta conocer la propuesta final cuando se pueda informar con precisión sobre los términos de la entrega, por lo que pidió esperar a la presentación oficial de los resultados de la reunión.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]