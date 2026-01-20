La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que recibió a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y al secretario de Organización, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, para platicar.

“Los invité, vinieron a platicar, no los había visto hace tiempo, esencialmente. Me buscaron y los saludé, eso es todo”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 20 de enero en Palacio Nacional.

Lee también Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Al ser cuestionada si este encuentro con Alcalde y “Andy” tuvo que ver con la reforma electoral o partidos políticos, indicó que no: “Ellos quisieron informarme qué están haciendo, cómo lo están haciendo”.

“Los recibo para escuchar que están haciendo, tomaron mi opinión y nos saludamos”, comentó.

Lee también Sheinbaum afina detalles de la reforma electoral; se reúne con Comisión Presidencial y coordinadores parlamentarios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em