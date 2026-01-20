Más Información

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 20 de enero

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

En México, cada dos días reportan un descarrilamiento de tren

La presidenta indicó que recibió a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y al secretario de Organización, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, para platicar.

“Los invité, vinieron a platicar, no los había visto hace tiempo, esencialmente. Me buscaron y los saludé, eso es todo”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 20 de enero en Palacio Nacional.

Al ser cuestionada si este encuentro con Alcalde y “Andy” tuvo que ver con la o partidos políticos, indicó que no: “Ellos quisieron informarme qué están haciendo, cómo lo están haciendo”.

“Los recibo para escuchar que están haciendo, tomaron mi opinión y nos saludamos”, comentó.

