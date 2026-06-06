Cuautitlán, Méx.- “¡No más extorsiones por parte del director!”, "¡no más abusos ni muertes por golpes de custodios”!, reclaman familiares de personas privadas de la libertad, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán México.

Esta mañana se manifestaron bloqueando la circulación de vehículos sobre la Avenida 16 de septiembre para exigir que cesen las presuntas irregularidades que estarían ocurriendo dentro del penal.

De acuerdo con lo expresado por los manifestantes, dentro del Centro Penitenciario hay custodios que presuntamente golpean a los reos y además acusaron cobros a los familiares para que puedan realizar visitas los días sábados y domingos.

Lee también Mundial 2026: Clara Brugada inaugura la Glorieta Mundialista en Insurgentes; habrá 18 festivales futboleros con pantallas gigantes

Entre las consignas que señalaron destaca la solicitud de destitución de Héctor Gabriel Espinoza, director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán por los supuestos actos de corrupción que, según afirman, estaría permitiendo.

También pidieron a la Secretaría de Seguridad del Estado de México verifique las condiciones que denuncian al interior del sitio.

vr/cr