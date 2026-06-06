La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Glorieta Mundialista en Insurgentes, un espacio que, dijo, forma parte de la estrategia para recibir el Mundial 2026 con una perspectiva centrada en los derechos humanos, la inclusión y la prevención de violencias.

En la Glorieta de Insurgentes, la mandataria capitalina anunció la instalación de 50 Puntos Mundialistas de Juego Limpio distribuidos en distintos puntos de la capital, de los cuales 18 estarán ubicados en los festivales futboleros que arrancarán el próximo jueves con el inicio del Mundial en el Estadio Ciudad de México.

Indicó que el Gobierno capitalino busca construir “un mundial diferente”, en el que la población que no pueda asistir al estadio tenga acceso gratuito a la fiesta futbolística mediante festivales masivos con pantallas gigantes, actividades recreativas y espacios de convivencia.

Foto: Leonardo Lugo / EL UNIVERSAL

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“Ningún evento está por encima de los derechos humanos”: Brugada

“Ningún evento deportivo está por encima de los derechos humanos o de la dignidad humana”, afirmó la jefa de Gobierno al advertir que eventos internacionales de gran escala pueden generar riesgos como discriminación, violencia contra mujeres y niñas, vulneración de derechos de la infancia, problemas de salud mental y abuso de sustancias.

Los festivales futboleros estarán distribuidos en distintos puntos de la ciudad y contarán con transmisiones de los partidos en pantallas gigantes, actividades culturales y deportivas, además de módulos de atención operados por al menos 15 instituciones públicas.

En estos espacios habrá trabajadores sociales, personal especializado en salud mental, atención a niños y adolescentes, orientación sobre consumo de alcohol y sustancias, así como mecanismos para prevenir y atender casos de violencia de género, trata de personas y discriminación.

Foto: Leonardo Lugo / EL UNIVERSAL

La mandataria capitalina subrayó que también se brindará acompañamiento a integrantes de la comunidad LGBT+, pueblos indígenas y otros grupos que pudieran enfrentar situaciones de exclusión durante la celebración mundialista.

“En esta ciudad nadie puede ser discriminado por quien es, por quien ama, por cómo se expresa o por el color de su piel”, sostuvo.

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La nueva Glorieta Mundialista también exhibe una cancha desmontable, un balón monumental y una pirámide prehispánica elaborados por 49 personas privadas de la libertad como parte de programas de reinserción social impulsados por el Gobierno capitalino.

“La fiesta y los derechos humanos tienen que caminar juntos, ninguna celebración está por encima de los derechos humanos. Estamos construyendo un mundial social (…) por un mundial feminista, por un mundial antirracista, por un mundial anticlasista, justo, democrático y sostenible ¡que viva el mundial!”, concluyó.

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