El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que en el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no hay persecución política, sino un “contrabando grave”.

En entrevista, exhortó a dejar de lado “la arista política”, ser prudentes y “esperar a que se presente todo el argumento, que haya plena certeza en el procedimiento y en todo lo que está integrando en la carpeta la Fiscalía General de la República (FGR)”.

Explicó que se trata de un asunto que implica los delitos de contrabando de combustibles, falsificación de documentos oficiales en la tramitación de permisos, fraude, elusión y evasión fiscal.

Lee también Tras 25 horas, continúa audiencia de Ernesto Ruffo; juez decidirá si es vinculado a proceso por huachicol

Dijo que desde 2018 se investiga lo que se podría configurar como delincuencia organizada, que habría provocado importantes pérdidas económicas al país y distorsiones en el mercado de combustibles, pero eso lo tendrá que determinar la FGR o el juez.

“Hay que ser cautelosos, pero sí es claro que nos estamos enfrentando a una maquinaria de logística fiscal, de contrabando grave para el país, porque las discrepancias incluso están consideradas en materia financiera tanto por el Departamento del Tesoro, como violentando acuerdos del tratado de libre comercio en materia de hidrocarburos”, dijo Ignacio Mier.

[Publicidad]

Planteó que se investigue el presunto financiamiento del exgobernador al nuevo partido Somos México.

Lee también Aseguran 33 mil litros de huachicol en Río Blanco, Veracruz; no hay detenidos

“Habría que investigar el financiamiento de Somos México, habría que investigar también el nacimiento de la alternancia, dónde fue a terminar”.

[Publicidad]

El presidente de la Jucopo sostuvo que la investigación debe alcanzar a todos los involucrados en la cadena de responsabilidades, tanto funcionarios como integrantes de empresas privadas, y dejó en claro que será la FGR, y posteriormente un juez, quienes determinen si existen elementos para configurar el delito de delincuencia organizada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.