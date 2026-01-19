En el marco de la construcción de la reforma electoral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió de nuevo con integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y con los coordinadores parlamentarios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión.

Al encuentro acudieron Pablo Gómez, encargado de la Comisión; el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, así como el coordinador del partido en el Senado de la República, Adán Augusto López, con quienes la mandataria revisó los avances y lineamientos centrales de la iniciativa que será enviada al Congreso en los próximos días.

El pasado 15 de enero, Sheinbaum aclaró que esta reforma que impulsa su gobierno respetará la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y garantizará la representación de las minorías políticas.

En ese contexto, reveló que se analiza mantener las figuras de representación proporcional —conocidas como plurinominales— tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, aunque bajo un nuevo mecanismo de elección.

La titular del poder ejecutivo federal indicó que dentro de la propuesta de reforma electoral también se analiza una reducción en el número de regidores en los municipios, como parte de un esfuerzo por hacer más eficiente la representación local y disminuir los costos de los gobiernos municipales.

La mandataria adelantó que la iniciativa de reforma electoral será presentada en los primeros días de febrero y aseguró que su contenido buscará generar amplios consensos entre las fuerzas políticas.

