La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, rehabilitó y entregó 26 canchas de fútbol a fin de fortalecer la infraestructura deportiva para beneficio de los habitantes de la demarcación.

A la inauguración de estos espacios deportivos, a la que acudieron unas 8 mil personas, se sumaron los diputados federales Elena Segura y Julio César Moreno, así como el diputado local, Israel Moreno.

Durante el evento las y los asistentes recibieron balones, playeras, alimentos e hidratación, además de convivir con la mascota futbolera de la demarcación, llamada “VENI”, quien se convirtió en el centro de la alegría y la interacción comunitaria reforzando el ambiente festivo y deportivo de la jornada.

La alcaldía Venustiano Carranza participó con más de 2 mil 500 personas en la ola más grande del mundo. Foto: Especial

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La edil Evelyn Parra reiteró que las canchas le pertenecen a la comunidad y que pueden ser utilizadas por todos los vecinos cercanos a ellas, por lo que pidió que siempre permanezcan abiertas para el disfrute de todos. Asimismo, exhortó a la población a cuidarlas, ya que son espacios creados para la convivencia, la recreación y la práctica deportiva.

De igual forma, en este ambiente mundialista la alcaldía Venustiano Carranza participó con más de 2 mil 500 personas en la ola más grande del mundo realizada en Paseo de la Reforma, demostrando la fuerza y unidad de la comunidad y reafirmando que la pasión por el deporte forma parte del ADN que distingue a los habitantes de la demarcación gobernada por la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez.

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