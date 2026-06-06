Los alcaldes de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, e Iztapalapa, Aleida Alavez, encabezaron una nueva jornada de limpieza y rehabilitación en Canal Nacional, donde se retiraron más de 75 toneladas de residuos, escombro y bienes mostrencos, como parte de una estrategia conjunta para recuperar este importante espacio ambiental y recreativo de la capital.

La intervención, que representa la tercera ocasión en que ambas alcaldías trabajan de manera coordinada con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), incluyó labores de mantenimiento urbano, retiro de basura, balizamiento, reparación de luminarias y mejoramiento de la imagen urbana a lo largo de este corredor natural.

Durante el recorrido, los alcaldes abordaron una lancha para supervisar los trabajos realizados en el cauce del Canal Nacional, donde participaron en el retiro simbólico de residuos sin afectar la flora y fauna del lugar, incluso preservando un nido de ave localizado durante las labores.

Durante el recorrido, los alcaldes abordaron una lancha para supervisar los trabajos realizados en el cauce del Canal Nacional. Foto: Especial

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El director de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Sedema, Abraham Pérez Martínez, destacó la relevancia ecológica del Canal Nacional, al señalar que se trata de un área de valor ambiental que alberga diversas especies y cuya conservación requiere esfuerzos conjuntos más allá de los límites territoriales entre alcaldías.

Giovani Gutiérrez aseguró que la coordinación institucional permite ofrecer mejores resultados a la ciudadanía. “Trabajamos sin colores y sin sabores, aquí no importa cómo pensemos de manera ideológica, nuestra prioridad son las y los vecinos, porque por encima de los colores la gente quiere resultados hoy”, expresó.

Por su parte, Aleida Alavez destacó que las acciones de rescate en Canal Nacional se han desarrollado durante más de un mes y abarcan tres etapas: del Eje 3 Oriente a avenida Santa Ana; de Mines a Santa Ana; y la fase actual, entre Ganaderos y Tasqueña.

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Entre los resultados reportados por Iztapalapa destacan la aplicación de 127 metros lineales de pintura, 280 metros cuadrados de balizamiento y el retiro de más de 30 toneladas de residuos y cascajo.

En tanto, Coyoacán informó la extracción de 16 toneladas de escombro dentro del canal y 18 toneladas adicionales en los alrededores, además de trabajos de bacheo, renivelación de adoquines y balizamiento de topes y guarniciones.

Las acciones conjuntas también incluyeron la reparación y sustitución de luminarias dañadas, el barrido de más de dos kilómetros lineales en ambos márgenes del canal, así como poda y retiro de follaje para mejorar la visibilidad y seguridad del espacio.

vr/cr