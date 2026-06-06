Organizaciones civiles, autoridades y legisladores impulsaron una rodada ciclista para demostrar que la bicicleta es una alternativa rápida, segura y sustentable para los traslados diarios en la Ciudad de México, ante los largos tiempos de traslado y el tráfico que se vive cotidianamente en el auto y transporte público.

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, se realizó la Caravana Ciclista por la Movilidad Sustentable y la Seguridad Vial, que partió de Insurgentes Sur –a la altura de Félix Cuevas– con destino a Paseo de la Reforma, en un recorrido de aproximadamente 7.5 kilómetros.

El trayecto replicó una ruta que puede realizarse en cerca de 30 minutos y que fue diseñada para que incluso personas sin experiencia previa en ciclismo urbano pudieran conocer una alternativa de movilidad accesible.

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La actividad fue organizada por las organizaciones Reshaping Cities y Estrategia Misión Cero, en coordinación con Ecobici, colectivos ciclistas, la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Congreso capitalino.

El objetivo fue acompañar a quienes buscan realizar sus primeras rodadas urbanas y mostrarles que desplazarse en bicicleta por la ciudad puede ser más sencillo de lo que parece.

Para facilitar la participación, Ecobici ofreció préstamos gratuitos de bicicletas a quienes no contaban con una propia, mientras que también se permitió el uso de scooters eléctricos, patines y patinetas.

Foto: Especial

El vicepresidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso CDMX, Federico Chávez Semerena, destacó que impulsar medios de transporte alternativos representa una oportunidad para construir una ciudad más eficiente, saludable y amigable con el medio ambiente.

“La promoción de medios de transporte sustentables representa una oportunidad para construir una ciudad más eficiente, saludable y amigable con el medio ambiente”, señaló.

Por su parte, el presidente de la comisión, Miguel Ángel Macedo, afirmó que la bicicleta no sólo ayuda a disminuir la contaminación, sino que también contribuye a recuperar los espacios públicos para las personas.

“La bicicleta representa una forma de movilidad limpia, eficiente y sustentable; cada viaje que realizamos en ella contribuye a reducir emisiones contaminantes, mejora nuestra salud y ayuda a recuperar el espacio público para las personas”, expresó.

Agregó que cada vez más personas podrían optar por la bicicleta para sus trayectos diarios si cuentan con acompañamiento, infraestructura segura y una cultura vial basada en el respeto entre peatones, ciclistas y automovilistas.

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