La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que ha sido notificada por el Instituto Nacional Electoral (INE) del cumplimiento de los requisitos de la ley para que la iniciativa ciudadana presentada por el colectivo Salvemos México, en materia de reforma electoral, inicie su proceso legislativo.

En entrevista con medios de comunicación, señaló que el INE validó esta propuesta, que busca reformar cinco artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “El INE recibió los 136 mil 875 registros que representan el 0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores, como marca la legislación en la materia”.

En ese sentido, dio la bienvenida a la primera iniciativa ciudadana presentada en esta Legislatura y la primera en materia electoral, e informó que este miércoles se informará ante la Comisión Permanente para darle el cause legislativo correspondiente.

“Yo doy la bienvenida a esta iniciativa ciudadana; los instrumentos de participación ciudadana se deben de reconocer. Qué bueno que se ejerza, bienvenidas todas las iniciativas a esta Cámara de Diputados y, reitero, será necesario demostrar nuestra visión democrática, espero que así lo podamos hacer como país”, abundó.

Kenia López Rabadán se reunió este lunes 19 de enero de 2026 con José Woldenberg, expresidente del IFE. Foto: Especial

López Rabadán se reunió este lunes con José Woldenberg, expresidente del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), con quien habló de la discusión que se dará en el Congreso de la Unión en torno a la reforma electoral.

“José Woldenberg es un referente nacional e internacional de democracia, de instituciones, del deber ser en las leyes y, por supuesto, que para mí era importante reunirme con él (…) para decirle que la Cámara de Diputados estará abierta al diálogo, a la experiencia, y me permití convocarlo para que acuda una vez que abramos este proceso ético, integral, honesto y plural de discusión de las futuras iniciativas sobre la reforma electoral”, declaró.

La diputada federal del PAN recordó que en el año 2000 como presidente del IFE, Woldenberg validó y salvaguardó el voto de los mexicanos para una transición democrática, legal y en paz, “reconociendo el sentir democrático de los mexicanos en aquellas elecciones”.

“Hoy aspiramos a que su trabajo y experiencia sean referentes para enriquecer la discusión en la Cámara de Diputados en caso de que se envíen las iniciativas correspondientes”, indicó.

López Rabadán señaló que, durante dicha conversación, el ex consejero del INE destacó que desde 1952 no se daba una sobrerrepresentación como la que hay en este momento de más del 20 por ciento.

“En aquellas épocas, en 1952, el régimen en turno tuvo el 70 por ciento de los votos y, lamentablemente, les dieron el 90 por ciento de los espacios de decisión. Es necesario, dijo, analizar este y otros temas porque no debe ser una reforma a modo de nadie, de ningún partido, de ninguna coalición, de ningún interés, de ningún grupo político o empresarial. “Si eso sucede, sería una reforma que lastimaría a millones de mexicanos”, subrayó.

em/rmlgv