La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se reunió esta mañana con la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, para analizar propuestas para la reforma electoral.

En días pasados, López Rabadán presentó un decálogo de propuestas, y señaló que ocho coinciden con las propuestas de los consejeros del INE, y principalmente en que se deben encontrar mecanismos para evitar que los cárteles se inmiscuyan en las elecciones.

“Yo platicaba con la presidenta Taddei, tenemos que estar enfocados en que el crimen organizado, en que los cárteles no sean los que definan las elecciones. Si hay una reforma tendría que ser para eso, para detener a la delincuencia organizada, para detener esta tentación brutal que tienen de pagar campañas, de tener empleados y de tener más poder, es una prioridad claramente para México”, dijo la legisladora al término de la reunión.

Aunque aún no se ha presentado la iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum y los legisladores del oficialismo han dejado entrever que se reducirán, al menos, 132 diputados y senadores plurinominales; al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados aseguró que eso afectaría la representación.

“El problema no es cuántos pluris quieran o no recortar, el problema es cómo va a lastimarse con eso la representación de millones de mexicanos. Hoy no sabemos siquiera si van a recortar o si quieren recortar, lo que sí creo es que una vez que se conozca la iniciativa, pues se puede entrar a fondo con una premisa, y es que los mexicanos tengan certeza de representación, ese debe ser el objetivo”, afirmó.

La presidenta de la Mesa Directiva también lamentó que no se invite a los partidos de la oposición a las reuniones de la Comisión Presidencial de Reforma Electoral, para que aporten sus propuestas.

“Creo que esta reforma tiene, sí o sí, que ser escuchada la oposición, tiene que ser escuchado el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano. No permitir la escucha, no permitir algún espacio amplio de acuerdo para una reforma electoral, me parece que sería un retroceso al siglo pasado”, expresó López Rabadán

