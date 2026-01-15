Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se deslindó de cualquier vínculo con Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras del gobierno municipal de Uruapan y quien fue detenido por estar implicado presuntamente en el móvil para asesinar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de su cuenta de X, el exfuncionario y economista indicó que Samuel García colaboró con él en la LXV Lesgislatura de la Cámara de Diputados, donde fue compañero de Carlos Manzo; sin embargo, el 31 de agosto de 2024 se terminó toda relación laboral con el ahora vinculado a proceso.

"Dejo claramente establecido que la incorporación de Samuel "N" a sus nuevas responsabilidades, no contó con la recomendación ni verbal, ni escrita de un servidor", estableció en su publicación en X.

El extitular de Economía hizo la precisión luego de que Samuel García Rivero fuera detenido por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, tras estar implicados presuntamente en el móvil para asesinar a Carlos Manzo, de acuerdo con la presentación de pruebas contundentes de la la misma dependencia.

El pasado 12 de enero, un juez de control determinó vincular a proceso a Samuel García y a Josué Elogio "El Viejito", taxista y narcomenudista, al acreditarse sus probables participaciones en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Además, por el delito de lesiones calificadas, en agravio de dos personas más, que quedaron heridas en ese hecho criminal ocurrido el pasado 1 de noviembre.

