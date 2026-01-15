Más Información

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

“Todavía no tenemos la propuesta”, dice Sheinbaum sobre la reforma electoral; no se le quita autonomía al INE, asegura

Ebrard asegura que México ya está en la revisión del T-MEC; prevé concluir el proceso el 1 de julio

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

VIDEO: EU captura otro petrolero en el mar Caribe; continúa su campaña contra buques sancionados

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

, exsecretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se deslindó de cualquier vínculo con , exdirector de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras del gobierno municipal de Uruapan y quien fue detenido por estar implicado presuntamente en el móvil para asesinar al alcalde de Uruapan, .

A través de su cuenta de X, el exfuncionario y economista indicó que Samuel García colaboró con él en la LXV Lesgislatura de la Cámara de Diputados, donde fue compañero de Carlos Manzo; sin embargo, el 31 de agosto de 2024 se terminó toda relación laboral con el ahora vinculado a proceso.

"Dejo claramente establecido que la incorporación de Samuel "N" a sus nuevas responsabilidades, no contó con la recomendación ni verbal, ni escrita de un servidor", estableció en su publicación en X.

Publicación en X de Idelfonso Guajardo donde se deslinda de cualquier vínculo con Samuel García Rivero, implicado en el asesinato de Carlos Manzo. Foto: captura de pantalla
El extitular de Economía hizo la precisión luego de que Samuel García Rivero fuera detenido por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, tras estar implicados presuntamente en el móvil para asesinar a Carlos Manzo, de acuerdo con la presentación de pruebas contundentes de la la misma dependencia.

El pasado 12 de enero, un juez de control determinó vincular a proceso a Samuel García y a Josué Elogio "El Viejito", taxista y narcomenudista, al acreditarse sus probables participaciones en el hecho que la ley señala como delito de , en agravio del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Además, por el delito de lesiones calificadas, en agravio de dos personas más, que quedaron heridas en ese hecho criminal ocurrido el pasado .

