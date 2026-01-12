Morelia, Michoacán.- Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras del gobierno municipal de Uruapan y, Josué Elogio, El Viejito, taxista y narcomenudista, recién detenidos por personal de la Fiscalía de Michoacán, fueron vinculados a proceso, esta tarde, al estar implicados presuntamente en el móvil para asesinar a Carlos Manzo.

El juez de control, determinó vincular a proceso a ambos, al acreditarse su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Además, por el delito de lesiones calificadas, en agravio de dos personas más, que quedaron heridas en ese hecho criminal ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Lee también Destituyen a comisario de Seguridad Pública en Jesús María, Jalisco; video exhibe presunto maltrato animal

El juez, impuso a ambos imputados, la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficiosa, por el tiempo que dure el proceso, y autorizó el plazo de cierre de investigación complementaria de 4 meses.

Lo anterior, luego de que la FGE presentara las pruebas contundentes, donde probó la presunta culpabilidad de Samuel García y de Josué Elogio, en el magnicidio de Manzo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv