Más Información

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

¿Cuándo termina el frío en México?; esto falta para que llegue el calor

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

Grecia ve traición de funcionario detenido por asesinato de Carlos Manzo; "no era de nuestro movimiento", dice

Golden Globes: las tendencias de estilo que dominaron la alfombra roja

Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Morelia, Michoacán.- , exdirector de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras del gobierno municipal de Uruapan y, Josué Elogio, El Viejito, taxista y narcomenudista, recién detenidos por personal de la Fiscalía de Michoacán, fueron vinculados a proceso, esta tarde, al estar implicados presuntamente en el móvil para asesinar a .

El juez de control, determinó vincular a proceso a ambos, al acreditarse su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de , en agravio del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Además, por el delito de lesiones calificadas, en agravio de dos personas más, que quedaron heridas en ese hecho criminal ocurrido el pasado 1 de noviembre.

El juez, impuso a ambos imputados, la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficiosa, por el tiempo que dure el proceso, y autorizó el plazo de cierre de investigación complementaria de 4 meses.

Lo anterior, luego de que la FGE presentara las pruebas contundentes, donde probó la presunta culpabilidad de Samuel García y de Josué Elogio, en el magnicidio de Manzo.

