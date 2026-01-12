Israel García, comisario de Seguridad Pública de Jesús María, en Jalisco, fue destituido de su cargo después de que se hiciera pública en redes sociales una denuncia en su contra por maltrato animal.

En el video se observa que un grupo de policías se encuentran en la banqueta cuando desciende de una patrulla un hombre de camisa roja identificado como el director de la corporación; mientras el jefe policiaco se abre paso entre los elementos, hay uno que está en cuclillas agarrando a un gato, y cuando el hombre de rojo llega hasta ellos levanta al gato con una soga que tenía amarrada al cuello para después dejarlo ir.

Tras la difusión del video, la alcaldesa de Jesús María, Olivia Sevilla, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook para informar que tomó la decisión de destituir a Israel García por lo acontecido.

Lee también Mantienen suspensión de clases en dos municipios de Sinaloa; pronostican lluvias y nevadas

“Quiero informarles que, derivado de las acciones de maltrato animal que se registraron en estos días por parte del director de Seguridad Pública de nuestro municipio, he tomado la decisión de removerlo de su cargo”, dijo.

La edil indicó que su responsabilidad es cuidar a todos los habitantes del municipio y agradeció la confianza de quienes han reportado a los malos funcionarios.

“El cese del director de Seguridad Pública por el maltrato animal que todos vimos en el video que ha circulado debe servir para dos cosas: primero, para que todas y todos los servidores públicos que forman parte de mi administración tengan claro que la encomienda siempre será servir con respeto y con dignidad humana; y segundo, para que no se nos olvide que la grandeza de Jesús María está en nuestra gente”, señaló la edil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov