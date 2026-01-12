Ante las mañanas frías en la CDMX y la caída de nieve en estados al norte del país a causa del frente frío número 27, surge la incógnita de cuándo se podrán guardar las chamarras.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío es provocado por una masa de aire frío que choca con una masa de aire caliente provocando inestabilidad en esa zona de la atmósfera.

Estos causa descenso de temperatura, heladas, vientos intensos, oleaje fuerte, nubosidad y lloviznas.

¿Cuándo termina la temporada de frío en México?

El SMN destacó que la temporada de frentes fríos en el país va de septiembre a mayo, aunque su frecuencia suele ser variable, al igual que su duración, aunque estiman al rededor de 58 al año.

Pronostico de frentes fríos en el 2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó un seguimiento de los frentes fríos durante el 2025 y parte del 2026, destacando que de enero a mayo de este año se pronostican 48, los que se distribuyen en:

Enero: 2 frentes fríos observados y 6 pronosticados

Febrero: 5 pronosticados

Marzo: 6 pronosticados

Abril: 5 pronosticados

Mayo: 3 pronosticados

Con esto se estima que hasta el quinto mes del año, en el país se sigan registrado estados con bajas temperaturas.

Pronostico de frentes fríos en el 2026 (12/01/2026). Foto: Captura de pantalla

¿Cuándo inicia la temporada de calor en México?

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México, la temporada de altas temperaturas en el país abarca de la tercera semana de marzo hasta septiembre u primera semana de octubre.

Pero la temperatura se intensifica de mayo a julio, previo a la temporada de lluvias.

¿Cuándo entrará al país el siguiente frente frío?

El SMN planea el ingreso de un nuevo frente frío a la frontera norte de México el miércoles 14 de enero provocando lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un descenso de temperaturas en diversas regiones del país.

El sistema frontal avanzará rápidamente sobre el noreste del territorio nacional y el golfo de México, donde interactuará con un canal de baja presión localizado en el sureste del país. Esta combinación generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, se prevén rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como un evento de “Norte” durante la tarde del miércoles, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz.

Para el jueves 15 de enero, el frente frío se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias fuertes en Puebla y Campeche; además de chubascos en Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al sistema frontal intensificará el evento de “Norte”, con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Veracruz, el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

Además, se pronostica un descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas.

