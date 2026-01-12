Zacatecas.- Por lo menos siete municipios de Zacatecas amanecieron este lunes con temperaturas bajo cero y el lugar que registró la temperatura más baja fue Juan Aldama, ubicado al noroeste de la entidad, con 2 grados bajo cero.

De acuerdo al reporte meteorológico que diario emite la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también el municipio de Cañitas de Felipe Pescador reportó una temperatura mínima de -1.9, seguido de Villa Hidalgo con -1, así como Río Grande, Miguel Auza y Atolinga con -0.4 y con cero grados el municipio de Pinos.

Este fin de semana, el termómetro descendió en una gran parte del territorio zacatecano, debido a la entrada de la segunda tormenta invernal con presencia de granizadas y lluvias fuertes, que han generado alertas de las autoridades estatales de Protección Civil dirigidas a la población que hizo llamados a extremar medidas por las bajas temperaturas que se pronostican por varios días.

Al menos, reporte que a nivel nacional emitió esta mañana la Conagua, pronostica para este lunes que hay condiciones para la caída de nieve, aguanieve y lluvia engelante en Zacatecas, así como temperaturas de -10 a -5 grados y heladas en zonas serranas de la entidad.

Este lunes, las bajas temperaturas en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe se reportaron temperaturas de tres grados con sensación térmica de 1, por lo que se recomendó a los padres de familia abrigar a sus hijos, ya que este día se reactivaron las clases en la educación básica.

