Michoacán.- Personal de Protección Civil Municipal y de Bomberos, combatió esta madrugada, un fuerte incendio producido en una bodega que almacenaba y distribuía clandestinamente gasolina y diésel, en La Piedad Michoacán y que dejó siniestradas ocho viviendas y 12 vehículos.
La conflagración, también causó quemaduras en cuatro vecinos que fueron llevados a un hospital de esa región y otros más, que fueron trasladados en vehículos particulares.
El fuerte incendio inició minutos antes de las 6:30 de la mañana, al interior de una bodega ubicada sobre la calle Hermanos Flores Magón, de la colonia Cuitzillo.
La emergencia fue atendida por elementos de Bomberos y de Protección Municipal, Radio Auxilio y PC estatal.
Para sofocar el fuego, los cuerpos de auxilio especializados, tuvieron que utilizar 10 camiones de bomberos.
Ello, debido a que el incendio fuera de control, ya había siniestrado la bodega, así como ocho viviendas de alrededor y 12 vehículos estacionados afuera de las casas.
