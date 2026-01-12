Más Información

Queda descartada intervención militar en EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Queda descartada intervención militar en EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

Michoacán.- Personal de Protección Civil Municipal y de Bomberos, combatió esta madrugada, un fuerte incendio producido en una bodega que almacenaba y distribuía clandestinamente , en La Piedad Michoacán y que dejó siniestradas ocho viviendas y 12 vehículos.

La conflagración, también causó quemaduras en cuatro vecinos que fueron llevados a un hospital de esa región y otros más, que fueron trasladados en vehículos particulares.

El fuerte incendio inició minutos antes de las 6:30 de la mañana, al interior de una bodega ubicada sobre la calle Hermanos Flores Magón, de la colonia Cuitzillo.

Lee también

La emergencia fue atendida por elementos de Bomberos y de Protección Municipal, Radio Auxilio y PC estatal.

Para sofocar el fuego, los cuerpos de auxilio especializados, tuvieron que utilizar 10 camiones de bomberos.

Ello, debido a que el incendio fuera de control, ya había siniestrado la bodega, así como ocho viviendas de alrededor y 12 vehículos estacionados afuera de las casas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]