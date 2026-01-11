Pachuca.– Con temperaturas de hasta -5 °C, así como fuertes rachas de viento, la Subsecretaría de Protección Civil del estado de Hidalgo emitió una alerta a la población ante la ola de frío que afecta a gran parte del país.

De acuerdo con la dependencia, para este día se esperan lluvias, heladas y temperaturas que podrían descender hasta los -5 °C en algunas regiones de la entidad.

Asimismo, el Servicio Meteorológico informó que en Hidalgo se estiman precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en la región Huasteca, además de vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, lo que podría provocar la caída de árboles, objetos y estructuras ligeras, como ocurrió el día de ayer en la capital del estado, donde se registró el derribo de varios árboles.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas de escurrimiento, y mantenerse atentos a posibles deslaves o caídas de material, principalmente en regiones serranas.

También se pidió asegurar objetos sueltos en azoteas, patios y balcones, así como abrigarse adecuadamente. En el caso de las zonas altas, serranas y rurales, se recomendó especial atención, ya que el frío podría intensificarse y provocar heladas.

